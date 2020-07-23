Battalgazi’de kırsal mahallede asfalt serimi yapıldı

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Beydağı Mahallesi Yapraklıpınar Mezrası’ndaki ara sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak asfaltsız bir yolumuzun, alanımızın ve meydanımızın kalmamasını hedeflemiştik. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Asfaltsız yol kalmasın düsturuyla ilçe genelindeki birçok mahalleyi kaliteli sıcak asfaltla buluşturan Battalgazi Belediyesi, son olarak Beydağı Mahallesi Yapraklıpınar Mezrası’ndaki ara sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi. Birçok ara sokakta zemin iyileştirme, temel malzeme serimi ve son olarak sıcak asfalt serimi gerçekleştiren ekiplerin çalışmaları, mahalle sakinlerinden büyük takdir topladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak asfaltsız bir yol, alan, sokak ve meydanlarının kalmaması için çalışmalarını yürüttükleri belirtti. Yapılan çalışma sonrasında vatandaşlar Başkan Güder’e teşekkür ederek, uzun yıllardır bu çalışmayı beklediklerini dile getirdi.

Mahalle sakinleri hizmetten memnun

Yapılan çalışmalardan dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkür eden mahalle sakinlerinden Sabri Öndüç, “Başkanımıza hizmeti için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir hizmet yaptılar. 10 seneden fazla bir süredir biz bu sokaklarımızın asfaltlanmasını bekliyorduk. Bu hizmeti yapan Başkanımız Osman Güder ‘den Allah razı olsun” derken, Vahap Pınar isimli vatandaş ise, “Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun yolumuzu yaptılar. Şimdiye kadar çok bekledik kimse gelmedi. 15 yıldır bekliyoruz yolumuz yapılmadı, çakıl bile dökülmemişti. Bizim bura hizmet alamamıştı. Başkanımız Osman Güder sağ olsun hizmet de onunla birlikte geldi” dedi.

“Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirdik”

Mahalle sakinlerinin taleplerini yerine getirmek için canla başla çalıştıklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Beydağı Mahallemizin Yapraklıpınar Mezrasında asfaltlama çalışması gerçekleştirildi. Yol konusunda buradaki mahalle sakinleri ciddi sıkıntılar yaşıyorlardı. Bu sorunları bizlere ileten mahalle sakinlerinin taleplerini, ekiplerimiz yerine getirdi. Bizler de gelip çalışmaları yerinde inceledik. Eski yapıların arasındaki yolların sıkıntılı olduğunu daha önce gelip yerinde tespit etmiştik. Bu mezranın ciddi oranla asfalta ihtiyacı olduğunu belediye olarak hizmet anlamında biraz gecikme olduğunu kabul ediyoruz. Ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Daha öncesi süreçte de ifade etmiştik. Biz hizmette önceliğimizi hizmetin geciktiği noktalara götüreceğimizi belirtmiştik. Yapraklıpınar mezrası da bunlardan bir tanesi. Amacımız buraları daha rahat ve yaşanır bir hale getirebilmek. İnsanlarımızın ihtiyaçlarını gidermek. Hizmet gitmeyen yerden insanlar şehre göç ediyorlar. Amacımız köy statüsünde olan mahallelerimizdeki insanlarımızın orada rahatça barınmalarını sağlamak. Amacımız gecikmiş hizmetleri bir an önce yerine getirerek, bu göçü tersine çevirmek. Tersine çevirmesek dahi burada kalan insanların burada kalmalarını sağlamak amacıyla Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz ve bu çalışmaları yürütmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.