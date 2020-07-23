Battalgazi’den geçmişe kapı açılıyor

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Belediyesi, yurt içi ve yurt dışı koleksiyoncular ve antikacıların yıllanmış ürünlerinin sergileneceği Antika Pazarı, 26 Temmuz Pazar günü tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ın da antika severlere kapılarını açacak. Battalgazi Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirecek olan Antika Pazarı, 26 Temmuz Pazar günü kapılarını antika severlere açıyor. Antika Pazar’ının açılması yönünde yoğun bir talep alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Eskimalatya’da bulunan tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ında açılması yönünde talimat verdi. Talimat üzerine harekete geçen ekipler, en az 30 tezgahın kurulabileceği Pazar alanının çalışmalarını tamamladı. Her ayın son Pazar günü kapılarını antika severlere açacak olan Antika Pazarı’nda semaverden gramofona, puldan halıya, otantik dikiş makinesinden kılıca, eski teleskoplardan antika saatlerine, dönem kıyafetlerine ve takılarına da rastlayabileceğiniz birçok antika ürünleri yer alacak. Yurt içi ve yurt dışından gelecek birçok Koleksiyoncu ve Antikacı, her ayın son cumartesi ve pazar günü tarihin canlanacağı Pazar’da yıllanmış ürünlerini sergileyebilecek. Malatya’da ilk kez Battalgazi belediyesi açıyor Türkiye’de sayılı olarak hizmete sunulan Antika Pazarı, Malatya’da ilk kez Battalgazi Belediyesi tarafından açılıyor. Yerli ve yabancı birçok antika tutkunlarını ağırlayacak olan Pazar, ilçede marka değeri katacak. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, tarihin canlanacağı pazarı Malatya’ya kazandırmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

"Antika pazarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz”

Antika biriktirmenin bir yaşam tarzı, koleksiyon yapmanın ise bir kültür meselesi olduğunu vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Geçmişi özleyen ve tarihe merak duyan vatandaşlarımız için tarihi bir mekan olan Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’da hayata geçirdiğimiz Antika Pazar’ının açılışını hafta sonu gerçekleştiriyoruz. Bu pazarda, Antikacılar ellerindeki koleksiyonları bu pazarda vatandaşlarımızla buluşturacak. Türkiye ve yurt dışından gelecek olan birçok koleksiyoncuları ve antikaya ilgi duyan vatandaşlarımızı, ilçemizde açacağımız bu pazarda ağırlayacağız. Güzel bir Pazar olacak. Bu pazarda insanlarımız geçmişe gidecek. Battalgazi’ye değer katacak. Bu pazarda herkes bütçesine göre bir şeyler bulacak. Vatandaşlarımızdan bir isteğim olacak. Vatandaşlarımız bir saatlerini ayırarak bu pazarı gezmelerini istiyoruz. Kendi ilgi alanlarına göre mutlaka bir şeyler bulacaklardır. Antika biriktirmek bir yaşam tarzı, koleksiyon yapmak ise bir kültür meselesidir. Antika ile uğraşmak, insanı spor yapmak, balık tutmak gibi hayatın tek düzeliğinden yorucu yanından alıp uzaklaştırıyor. Battalgazi’yi tutkularının peşinde koşan insanların merkezi haline getirmeyi arzu ediyoruz. Eski eşyalar ve antikalar bir tutkudur. Bu tutkunun peşinde koşan insanlarımızı bu pazara bekliyoruz” dedi.

