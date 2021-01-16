Battalgazii TSE testinden başarıyla geçti

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen gözetim tetkikini başarıyla tamamladı.

Yapılan çalışma sonrası Battalgazi Belediyesi’nin sahip olduğu TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesinin geçerliliğinin devam etmesine karar verildi.

Belgelendirme kuruluşu Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesine sahip olan Battalgazi Belediyesi’nde, gözetim tetkiki gerçekleştirdi. TSE tarafından yapılan gözetim tetkiki sonucundaki rapor ile Battalgazi Belediyesi’nin sahip olduğu TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesinin geçerliliğinin devam edilmesine karar verildi. Tetkik sürecince TS EN ISO 9001: 2015 Standardı kapsamında; yürütülen faaliyetlerin standarda ve oluşturulan dokümantasyona göre uygulanıp uygulanmadığı denetlendi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, TSE Malatya İl Müdürü Eraslan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen denetimi başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

