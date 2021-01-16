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Battalgazii TSE testinden başarıyla geçti

16.01.2021 12:20 | Son Güncelleme:
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Battalgazii TSE testinden başarıyla geçti

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen gözetim tetkikini başarıyla tamamladı.Yapılan çalışma sonrası Battalgazi Belediyesi’nin sahip olduğu TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesinin geçerliliğinin devam etmesine karar verildi.Belgelendirme kuruluşu Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesine sahip olan Battalgazi Belediyesi’nde, gözetim tetkiki gerçekleştirdi.

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen gözetim tetkikini başarıyla tamamladı.
Yapılan çalışma sonrası Battalgazi Belediyesi’nin sahip olduğu TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesinin geçerliliğinin devam etmesine karar verildi.
Belgelendirme kuruluşu Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesine sahip olan Battalgazi Belediyesi’nde, gözetim tetkiki gerçekleştirdi. TSE tarafından yapılan gözetim tetkiki sonucundaki rapor ile Battalgazi Belediyesi’nin sahip olduğu TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Belgesinin geçerliliğinin devam edilmesine karar verildi. Tetkik sürecince TS EN ISO 9001: 2015 Standardı kapsamında; yürütülen faaliyetlerin standarda ve oluşturulan dokümantasyona göre uygulanıp uygulanmadığı denetlendi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, TSE Malatya İl Müdürü Eraslan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen denetimi başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

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