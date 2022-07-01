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Batuhan Karacakaya'nın kardeşinden Survivor şampiyonu Nisa'ya bomba gönderme!

01.07.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da elenen ve şampiyonluk yarışında geride kalan Batuhan Karacakaya'nın annesi ve kardeşinin açıklamaları gündemde. Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melisa Karacakaya, Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'na yaptığı göndermeyle gündem oldu.

Batuhan Karacakaya'nın kardeşinden Survivor şampiyonu Nisa'ya bomba gönderme!

Batuhan Karacakaya ve ailesinin Survivor finali gündeminde yaptığı paylaşımları dikkat çekti. Batuhan Karacakaya'nın annesi oğlunun hakkının yendiğini söyleyince Acun Ilıcalı jet hızıyla yanıt verdi ve daha önce Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin aktif olduğunu bu sezon da aynı durumun Batuhan Karacakaya'nın annesiyle yaşandığını söyledi.

Acun Ilıcalı konuşmasının devamında ise "Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, panorama suçlu. Bütün ihale de bize kalıyor. Herhalde şunu hiç düşünmüyor ki bizim kimden ne çıkarımız olabilir?" dedi.

Batuhan Karacakaya'nın kardeşi Melisa Karacakaya'nın hedefinde de Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı vardı.

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Melisa Karacakaya paylaşımında "Üzüldüğüm tek şey keşke abim bu kadar emek vermeseydi o da yatsaydı. Oy atan destek olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

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Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya Nisa Bölükbaşı
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