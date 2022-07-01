Survivor finalinde Nisa şampiyon oldu! Acun Ilıcalı'ya gelen tepkiler sonrası Turabi paylaştı

Survivor finali gerçekleşirken Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya'nın annesine yanıt geldi. Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun" açıklamasıyla şoke etti.

Nisa Bölükbaşı'nın birinci olduğu Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın annesine paylaşımına şu yanıtı verdi: "Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, panorama suçlu. Bütün ihale de bize kalıyor. Herhalde şunu hiç düşünmüyor ki bizim kimden ne çıkarımız olabilir?" dedi.

Survivor'un eski şampiyonu Turabi de Acun Ilıcalı'yı korudu. Turabi bir paylaşım yaparak bu tarz iddialara nokta koydu.

Turbo Turabi açıklamasıda "Acun abiyle çok kavga ederdim. Birbirimize çok girmişliğimiz vardır ama asla kimsenin hakkını yemez" dedi.



