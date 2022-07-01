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  4. Survivor finalinde Nisa şampiyon oldu! Acun Ilıcalı'ya gelen tepkiler sonrası Turabi paylaştı

Survivor finalinde Nisa şampiyon oldu! Acun Ilıcalı'ya gelen tepkiler sonrası Turabi paylaştı

01.07.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor finali gerçekleşti ve Nisa Bölükbaşı şampiyon oldu. Survivor Nisa'nın şampiyon olması sonrası Acun Ilıcalı'ya tepkiler de geldi. Batuhan Karacakaya'nın annesi de tepki gösterenler arasındaydı. Survivor eski şampiyonu Turabi'den ise hemen Ilıcalı'ya destek mesajı geldi.

Survivor finalinde Nisa şampiyon oldu! Acun Ilıcalı'ya gelen tepkiler sonrası Turabi paylaştı

Survivor finali gerçekleşirken Acun Ilıcalı'dan Batuhan Karacakaya'nın annesine yanıt geldi. Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya "Oğlumun hakkını yiyenler haklarında boğulsun" açıklamasıyla şoke etti.

Nisa Bölükbaşı'nın birinci olduğu Survivor All Star'da Acun Ilıcalı, Batuhan Karacakaya'nın annesine paylaşımına şu yanıtı verdi: "Oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, panorama suçlu. Bütün ihale de bize kalıyor. Herhalde şunu hiç düşünmüyor ki bizim kimden ne çıkarımız olabilir?" dedi.

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Survivor'un eski şampiyonu Turabi de Acun Ilıcalı'yı korudu. Turabi bir paylaşım yaparak bu tarz iddialara nokta koydu.

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Turbo Turabi açıklamasıda "Acun abiyle çok kavga ederdim. Birbirimize çok girmişliğimiz vardır ama asla kimsenin hakkını yemez" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
hadi oradan yalakalık yapma Turabi şampiyonluk Batuhanin hakkiydi
Herkesin değil...birilerinin hakkını yer mesela Toros Kaplanı Hikmet gibi...
Turabi oğlanın parası bitmiş

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