Batuhan Karadeniz'den Yusuf Sarı iddiası! ''5 milyon euro'ya hayırlı olsun''

Türk futbol dünyasının önemli figürlerinden olan Batuhan Karadeniz, Sky Spor TR'de Yusuf Sarı ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya attı.

"5 MİLYON EURO'YA HAYIRLI OLSUN"

Yusuf Sarı'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu iddia eden Batuhan Karadeniz, "Yusuf Sarı, 5 milyon Euro karşılığında Beşiktaş camiasına hayırlı olsun." dedi. Batuhan Karadeniz'in bu iddiası kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

BEDELSİZ ALINMIŞTI

1 Temmuz 2022 tarihinde Çaykur Rizespor'dan Adana Demirspor'a bedelsiz olarak transfer olan Yusuf Sarı'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro civarında...





