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Batuhan Memiş anısına halı saha turnuvası

MALATYA HABERLERİ  | 13.09.2020 10:28 | Son Güncelleme

1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği dernekleştikten hemen sonra ilk faaliyeti olarak 2016 yılında kaza sonucu vefat eden Malatyaspor taraftarı Batuhan Yakup Memiş adına halı saha turnuvası düzenlemek oldu.21 Ağustos 2016 Pazar günü Malatya Şehir Mezarlığında yolun kenarında yürürken otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanan ve 9 gün sonra hastanede vefat eden Batuhan için, 10 takımdan oluşan bir halı saha turnuvası organizasyonu başlatıldı.24 Eylül’de bitecek turnuva sonunda şampiyon olan takım kupayı ve plaketleri vefat eden Batuhan Yakup Memiş’in ailesi hediye verecek.Turnuvanın ilk maçları büyük bir çekişmeye sahne olurken, mücadele eden takımlar finale çıkmak için 1 hafta boyunca yoğun bir efor sarfedecek.

Batuhan Memiş anısına halı saha turnuvası

1966 Malatyaspor Taraftarlar Derneği dernekleştikten hemen sonra ilk faaliyeti olarak 2016 yılında kaza sonucu vefat eden Malatyaspor taraftarı Batuhan Yakup Memiş adına halı saha turnuvası düzenlemek oldu.
21 Ağustos 2016 Pazar günü Malatya Şehir Mezarlığında yolun kenarında yürürken otomobilin çarpması sonucunda ağır yaralanan ve 9 gün sonra hastanede vefat eden Batuhan için, 10 takımdan oluşan bir halı saha turnuvası organizasyonu başlatıldı.
24 Eylül’de bitecek turnuva sonunda şampiyon olan takım kupayı ve plaketleri vefat eden Batuhan Yakup Memiş’in ailesi hediye verecek.
Turnuvanın ilk maçları büyük bir çekişmeye sahne olurken, mücadele eden takımlar finale çıkmak için 1 hafta boyunca yoğun bir efor sarfedecek.

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