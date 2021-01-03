BAÜN’de katılımcı yönetim

Balıkesir Üniversitesi öğrencileri ile Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş ve üniversite üst yönetimini buluşturan “Öğrenci-Rektör Buluşmaları” etkinlikleri, Rektör Prof. Dr. İlter Kuş’un göreve gelişinin ardından iki yıl boyunca yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, üniversitenin tüm birimlerinin ve tüm öğrencilerinin kendileri için değerli olduğunu belirtirken, katılımcı yönetim anlayışıyla öğrencilerin tüm görüş ve önerilerini dikkatle değerlendirdiklerini ifade etti. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş’un; beraberinde üniversite üst yönetimiyle birlikte katıldığı etkinliklerde öğrenciler, farklı alanlardaki görüş, talep ve önerilerini dile getirdiler.

“Evde Kalıyoruz, Ayrı Kalmıyoruz”

Öğrenci-Rektör Buluşmaları etkinliklerinin beşincisinin salgın döneminde video konferans yöntemiyle gerçekleştirildiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, salgın sürecinde öğrencilerle “Evde Kalıyoruz, Ayrı Kalmıyoruz” anlayışıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirtirek, bu dönemde alınan tüm kararlarda eğitim-öğretimin de kalitesini gözeterek öğrencilerin yanında yer aldıklarını söyledi.

Etkinliklerde öğrencilerin, başta sınavlar, uygulamalar, staj yükümlülükleri konuları olmak üzere çeşitli konulardaki görüş, talep ve önerilerini dile getirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, “Pandemi öncesinde 4 defa yüz yüze Öğrenci-Rektör buluşması, pandemide ise video konferans yönetimi ile Öğrenci-Rektör buluşması gerçeklestirildi. Bu şekilde öğrencilerimizin sorunlarını ve taleplerini direkt öğrenebildik. Bunun haricinde öğrencilerimizle kampüste ayak üstü sohbetlerde bulunduk. Yemekhanede onlarla beraber yemek yiyerek sorunlarını dinledik. Bazen öğrenci evlerine de misafir olup çaylarını içtik. Yine dinledik. Sosyal imkanları onlar için sonuna kadar kullandık. En büyük hayalimiz öğrencilerimizi kampüste yine görebilmek” şeklinde konuştu.

