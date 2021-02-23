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BAÜN’den Savaştepe Devlet Hastanesi’ne bina kullanım desteği

23.02.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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Balıkesir Üniversitesi Savaştepe Meslek Yüksekokulu binasının ilk iki katı, yeni binası yapılıncaya kadar geçici olarak Savaştepe Devlet Hastanesi’ne tahsis edildi.

Balıkesir Üniversitesi Savaştepe Meslek Yüksekokulu binasının ilk iki katı, yeni binası yapılıncaya kadar geçici olarak Savaştepe Devlet Hastanesi’ne tahsis edildi. Savaştepe Devlet Hastanesi, Savaştepe Balıkesir yolu üzerinde faaliyet gösteren binada poliklinikler ve acil servis birimi ile hizmet veriyor.
Konu ile ilgili bilgiler veren Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir’in her noktasında ve her alanda şehirle iş birliğine büyük önem verdiklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, "Savaştepe Meslek Yüksekokulu binamız, yakın zamanda tamamlanarak hizmete açılmıştı. İl Sağlık Müdürlüğümüzle ortak hareket ederek gerek kamu kaynaklarının etkin kullanımı gerekse vatandaşlarımızın kaliteli hizmet almaya devam etmesi için yeni binası yapılıncaya kadar Savaştepe Devlet Hastanesi’ne kapılarımızı açma kararı aldık. İki kurumumuz ve vatandaşlarımız için de olumlu bir iş birliği oldu. Bundan sonra da Üniversitemiz ile şehrimizin bütünleşmesi için tüm imkanlarımızı kullanmaya devam edeceğiz" dedi.

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