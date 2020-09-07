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Bavulumda Sanat Var çalışmalarına online olarak devam ediyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 07.09.2020 15:21 | Son Güncelleme

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi’nin yoğun talep gören çocuk etkinliği, Bavulumda Sanat Var, salgın nedeni ile sosyal mesafe kuralları gözetilerek çalışmalarına online olarak devam ediyor.Zoom üzerinden yapılacak etkinliğine katılmak isteyen 9-14 yaş arasındaki çocuklar, gmail e-posta adresleri ve telefon numaralarını 9 Eylül Çarşamba gününe kadar Çağdaş Sanatlar Galerisi’nin “odunpazaricsg” instagram adresine özel mesaj yolu ile gönderebilir.

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi’nin yoğun talep gören çocuk etkinliği, Bavulumda Sanat Var, salgın nedeni ile sosyal mesafe kuralları gözetilerek çalışmalarına online olarak devam ediyor.
Zoom üzerinden yapılacak etkinliğine katılmak isteyen 9-14 yaş arasındaki çocuklar, gmail e-posta adresleri ve telefon numaralarını 9 Eylül Çarşamba gününe kadar Çağdaş Sanatlar Galerisi’nin “odunpazaricsg” instagram adresine özel mesaj yolu ile gönderebilir. Kontenjan sınırlaması olan etkinliğe, kayıt yaptıracak ilk 30 çocuk katılabilecek. Atölye 10 Eylül Perşembe günü saat: 16.00’da başlayacak. Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tiyatro Müdürlüğü’nün ortak projesi olan Bavulumda Sanat Var etkinliğinde çocuklar, dünyaca tanınan dünyaca ünlü ressamların eserleri üzerinden tanıyıp, hayatlarını öğreniyor. 09-14 yaş arasındaki çocukların katıla bildiği Bavulumda Sanat Var, İpek Uzkalan eğitmenliğinde yapılacak.
DİJİTAL RESİM SERGİSİ’NİN TEMASI SONBAHAR
Odunpazarı Belediyesi düzenlediği online olarak devam ettiği bir diğer çalışma da Dijital Resim Sergileri. Çağdaş Sanatlar Galerisi tarafından gerçekleştirilecek olan resim sergisinde, vatandaşların çizdiği resimler internet ortamında sergilenecek. Tüm vatandaşların
katılabileceği Dijital Resim Sergisinin Eylül ayı teması ise sonbahar. Eylül ayı boyunca sanatseverlerin yapacağı sonbahar temalı resimlerini Çağdaş Sanatlar Galerisi’nin “odunpazaricsg” instagram adresine özel mesaj ile göndermeler gerekiyor.

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