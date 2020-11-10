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Bayat’ta 10 Kasım anma programı

ÇORUM HABERLERİ  | 10.11.2020 12:40 | Son Güncelleme

Çorum’un Bayat ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.

Çorum’un Bayat ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Törene Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Emrem Ünlü, daire amirleri, siyasiler ve vatandaşlar katıldı. Hükümet Konağı düzenlenen törende, Atatürk Anıtı’na çelenkler sunuldu. Saat 09.05’de sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
Program günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapılması ve şiirlerin okumasının ardından sona erdi.

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Burcu Ecz. Eczanesi
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