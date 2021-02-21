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Bayburt Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi heyecanı

21.02.2021 06:10 | Son Güncelleme:
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Bayburt Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi heyecanı

Bayburt Belediyesinin iştiraki olan Baybel-San ile Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.2 yıllık sözleşme kapsamında Bay-Bel-San Limited Şirketinde çalışan işçilerin ücretlerine 2021 yılı için yüzde 12+12 ve 2022 yılı için ise yüzde 7+7 oranında zam yapıldı.

Bayburt Belediyesinin iştiraki olan Baybel-San ile Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
2 yıllık sözleşme kapsamında Bay-Bel-San Limited Şirketinde çalışan işçilerin ücretlerine 2021 yılı için yüzde 12+12 ve 2022 yılı için ise yüzde 7+7 oranında zam yapıldı. Ayrıca 3 ayda bir 7 günlük ikramiye verilmesi kararı alınırken Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyelerinde de iyileştirmeye gidildi.
Sözleşme ise Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Hak-İş Sendikası Trabzon Şube Başkanı İsmail Hakkı Kaplan tarafından imzalandı.
Törende konuşan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, toplu sözleşmenin imzalanmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, “Mahalli İdareler İşveren Sendikası ile Hizmet-İş Sendikası arasındaki görüşmeler sonuçlandı ve işçilerimizi memnun edecek bir sonuç çıktığını düşünüyorum. Bizler her şeyden önce bir aileyiz. Hepimiz Bayburt halkına hizmet için buradayız. Covid-19 salgınının sebep olduğu kısıtlamalar ve tedbirler altında geçen son bir yıl içerisinde bütün zorluklar ve imkansızlıklara rağmen belediye hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesinde büyük katkıları olan çalışanlarımıza bu vesile ile teşekkür ediyorum. İşçilerimizin mutluluğu bizimde mutluluğumuz. Sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.
Hizmet-İş Trabzon Şube Başkanı İsmail Hakkı Kaplan ise sözleşmeden dolayı Belediye Başkanı Pekmezci’ye teşekkür etti.
İmza töreninde Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Baybel-San Genel Müdürü Hatem Serkan Taner, Hizmet-İş Trabzon Şube Başkan Yardımcısı Şevket Çelik ve sendika işyeri temsilcileri Hayrettin Uluca ile Ümit Tekdemir’de hazır bulundu.

Bayburt Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi heyecanı

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