Bayburt, Mehmetçik için yürüdü

Bayburt’ta Türk Silahlı Kuvvetlerince İdlib’de yürütülen Bahar Kalkanı Harekâtı’na destek için yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sonunda açıklama yapan Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, bacaksız yaşanabileceğini ama vatansız, bayraksız ve ezansız yaşanmayacağını söyledi.

Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneğince düzenlenen ve binlerce vatandaşın yer aldığı yürüyüş kapsamında Saat Kule Meydanı’nda toplanan kalabalığa belediye ekiplerince Tür bayrakları dağıtıldı. Cumhuriyet Caddesi boyunca açılan dev Türk bayraklarıyla ‘Her Türk Asker Doğar’, ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’ sloganlarıyla yürüyen kalabalık askerlik şubesi önünde durarak asker selamı verdi. Ardından saygı duruşunda bulunan vatandaşlar hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu.

"Bacaksız yaşanır ama vatansız, bayraksız ezansız yaşanmaz"

Terörle mücadele gazisi olduğunu ifade eden Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, "1995 yılında bacaklarımı kaybettim. Kolsuz, bacaksız, gözsüz yaşanır. Ancak vatansız, bayraksız, ezansız yaşanmaz. Vatanımız için gereklilik duyulduğunda yeniden görev alabilmek için dilekçelerimizi askerlik şubesi başkanlığımıza sunacağım” diye konuştu.

Etkinlik, Yakutiye Camisi İmami Hatibi Enis Aslan’ın dua yaptırmasıyla sona erdi.

Yürüyüşe, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclisi Başkanı Süleyman Ağın, Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, Bayburt Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Selami Köksal, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

