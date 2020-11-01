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Bayburt şehir merkezinde öğrenci taşıyan okul servisi ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı

BAYBURT HABERLERİ  | 01.11.2020 15:01 | Son Güncelleme

Bayburt şehir merkezinde öğrenci taşıyan okul servisi ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı.Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla şehir merkezinde okul servis ücretleri yeniden düzenlendi.Odadan yapılan açıklamada eski ve yeni ücretler şöyle:Rehber tahsisli öğrenci taşıma (sabah-öğle-akşam) eski fiyat 300 TL yeni fiyat 330 TLUzun mesafeli öğrenci taşıma (sabah-öğle-akşam) eski fiyat 165 TL yeni fiyat 181,50 TLUzun mesafeli öğrenci taşıma (sabah-akşam) eski fiyat 135 TL yeni fiyat 148,50 TLKısa mesafeli öğrenci taşıma (sabah-öğle-akşam) eski fiyat 145 TL yeni fiyat 159,50 TLKısa mesafeli öğrenci taşıma (sabah-akşam) eski fiyat 120 TL yeni fiyat 132 TL.

Bayburt şehir merkezinde öğrenci taşıyan okul servisi ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı

Bayburt şehir merkezinde öğrenci taşıyan okul servisi ücretlerine yüzde 10 zam yapıldı.
Bayburt Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla şehir merkezinde okul servis ücretleri yeniden düzenlendi.
Odadan yapılan açıklamada eski ve yeni ücretler şöyle:
Rehber tahsisli öğrenci taşıma (sabah-öğle-akşam) eski fiyat 300 TL yeni fiyat 330 TL
Uzun mesafeli öğrenci taşıma (sabah-öğle-akşam) eski fiyat 165 TL yeni fiyat 181,50 TL
Uzun mesafeli öğrenci taşıma (sabah-akşam) eski fiyat 135 TL yeni fiyat 148,50 TL
Kısa mesafeli öğrenci taşıma (sabah-öğle-akşam) eski fiyat 145 TL yeni fiyat 159,50 TL
Kısa mesafeli öğrenci taşıma (sabah-akşam) eski fiyat 120 TL yeni fiyat 132 TL.

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