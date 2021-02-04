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Bayburt Üniversitesi lisansüstü programlarına yoğun ilgi

04.02.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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Bayburt Üniversitesi lisansüstü programlarına yoğun ilgi

Bayburt Üniversitesinde, ön lisans ve lisans bölümlerine olduğu gibi lisansüstü programlara da ilgi yoğun oldu.Güçlü akademik kadrosu ve bilimsel çalışmalarıyla öğrencilerine lisansüstü programlarla akademik alanda ilerleme imkanı sunan; bu doğrultuda doktora ile tezli ve tezsiz yüksek lisans düzeyinde eğitim görmek isteyen öğrencilere zengin ve nitelikli bir araştırma olanağı tanıyan Bayburt Üniversitesinde, lisansüstü programlar için belirlenen kontenjanlara adaylar tarafından yoğun ilgi gösterildi.Lisansüstü programlara başvuru sayısının artmasından memnuniyet duyduklarını belirten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.

Bayburt Üniversitesinde, ön lisans ve lisans bölümlerine olduğu gibi lisansüstü programlara da ilgi yoğun oldu.
Güçlü akademik kadrosu ve bilimsel çalışmalarıyla öğrencilerine lisansüstü programlarla akademik alanda ilerleme imkanı sunan; bu doğrultuda doktora ile tezli ve tezsiz yüksek lisans düzeyinde eğitim görmek isteyen öğrencilere zengin ve nitelikli bir araştırma olanağı tanıyan Bayburt Üniversitesinde, lisansüstü programlar için belirlenen kontenjanlara adaylar tarafından yoğun ilgi gösterildi.
Lisansüstü programlara başvuru sayısının artmasından memnuniyet duyduklarını belirten Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, program çeşitliliğinin her yıl artmasının, çağın gereksinimlerine ve öğrencilerin beklentilerine yönelik adımlar atılmasının tercih edilme oranlarında büyük artışa sebep olduğunu ifade etti.
Bayburt Üniversitesinin, sadece eğitim alanında değil aynı zamanda araştırma alanında da tercih edilen bir üniversite olduğunu dile getiren Rektör Coşkun; “Lisansüstü Eğitim Enstitümüzde var olan doktora, tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile bilime hizmet etmek, ülke yükseköğretiminin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacıları yetiştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gelişmiş alt yapıya ve güçlü akademik kadroya sahip olan üniversitemizi tercih eden lisansüstü öğrencilerimiz, üniversitemizde arzu ettikleri eğitimi alarak kariyerlerine daha güçlü bir şekilde devam edecekler. Araştırmalarıyla ülkemizin gelişimine katkıda bulunmak, akademik ve mesleki anlamda kendini geliştirmek üzere Lisansüstü programlarımıza yoğun başvuruda bulunan tüm öğrenci adaylarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Bayburt Üniversitesi lisansüstü programlarına yoğun ilgi

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