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Bayburt Üniversitesi, YÖKAK Memnuniyet Anketinde birçok üniversiteyi geride bıraktı

BAYBURT HABERLERİ  | 17.09.2020 08:45 | Son Güncelleme

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapmak, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmek üzere bağımsız ve özerk olarak kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), üniversiteler nezdinde yapılan 2019 Yılı Personel memnuniyet anketlerini kamuoyu ile paylaştı.Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personellerin memnuniyetlerine yönelik yapılan araştırmada, yükseköğretim kurumları farklı göstergeler üzerinden sıralandı.

Bayburt Üniversitesi, YÖKAK Memnuniyet Anketinde birçok üniversiteyi geride bıraktı

Yükseköğretim kurumlarının eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapmak, iç ve dış kalite güvencesi, akreditasyon süreçleri ve bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi süreçlerini yürütmek üzere bağımsız ve özerk olarak kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), üniversiteler nezdinde yapılan 2019 Yılı Personel memnuniyet anketlerini kamuoyu ile paylaştı.
Yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personellerin memnuniyetlerine yönelik yapılan araştırmada, yükseköğretim kurumları farklı göstergeler üzerinden sıralandı. Değişik parametreler dikkate alınarak yapılan memnuniyet anketi çalışmasında "Kuruma Ait Genel Bilgiler", "Kalite Güvence Sistemi", "Eğitim ve Öğretim", "Araştırma ve Geliştirme" ve "Toplumsal Katkı" şeklinde beş farklı kategoride değerlendirmeler yapıldı.
YÖKAK tarafından belirlenen iç değerlendirme ölçütlerine göre her yıl üniversiteler tarafından hazırlanan kurum iç değerlendirme raporları ve belirlenen diğer göstergeler üzerinden yapılan değerlendirmeler çerçevesinde Bayburt Üniversitesi yüzde 80’lik memnuniyet oranı ile 88 Devlet üniversitesinin yer aldığı idari personel memnuniyet anketi değerlendirmesinde 9. sırada; akademik personel memnuniyet anketi değerlendirmesinde ise 17. sırada yer alarak birçok köklü devlet üniversitesini geride bırakmayı başardı.

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