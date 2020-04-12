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Bayburt Üniversitesinde korona virüs tedbirleri

BAYBURT HABERLERİ  | 12.04.2020 07:53 | Son Güncelleme

Bayburt Üniversitesinde korona virüs tedbirleri kapsamında, tüm personele maske ve eldiven dağıtıldı, bina girişlerine dezenfektan ve tıbbi atık dönüşüm kutuları yerleştirildi.Korona virüs (Kovid-19) salgınının ülkemizde görülmesinin ardından Bayburt Üniversitesi de kendi bünyesinde aldığı tedbirleri daha da genişleterek çalışmalarına devam ediyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarına periyodik olarak devam edilen Bayburt Üniversitesinde, üniversitede görev yapan tüm personellere koruyucu maske ve eldiven dağıtımı ile birlikte bütün hizmet binalarının girişlerine dezenfektan ve tıbbi atık dönüşüm kutuları yerleştirilerek alınan önlemlere yenileri eklendi.Korona virüsle mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında, Bayburt Üniversitesi tarafından temini geçekleştirilen koruyucu maske ve eldivenler, üniversitede görev akademik ve idari personellere dağıtıldı.

Bayburt Üniversitesinde korona virüs tedbirleri kapsamında, tüm personele maske ve eldiven dağıtıldı, bina girişlerine dezenfektan ve tıbbi atık dönüşüm kutuları yerleştirildi.
Korona virüs (Kovid-19) salgınının ülkemizde görülmesinin ardından Bayburt Üniversitesi de kendi bünyesinde aldığı tedbirleri daha da genişleterek çalışmalarına devam ediyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfektasyon çalışmalarına periyodik olarak devam edilen Bayburt Üniversitesinde, üniversitede görev yapan tüm personellere koruyucu maske ve eldiven dağıtımı ile birlikte bütün hizmet binalarının girişlerine dezenfektan ve tıbbi atık dönüşüm kutuları yerleştirilerek alınan önlemlere yenileri eklendi.
Korona virüsle mücadeleye yönelik alınan tedbirler kapsamında, Bayburt Üniversitesi tarafından temini geçekleştirilen koruyucu maske ve eldivenler, üniversitede görev akademik ve idari personellere dağıtıldı. Koruyucu maske ve eldivenlerin dağıtımı sırasında personellere, kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı, sosyal mesafenin korunması ve hastalığın önlenmesine yönelik konularda bilgilendirmeler de yapıldı.
Bayburt Üniversitesinde alınan tedbirler kapsamında ayrıca, üniversitenin faaliyetlerini sürdürdüğü Dede Korkut, Bâbertî, Aydıntepe ve Demirözü Külliyelerindeki bütün hizmet binalarının giriş ve çıkışlarına koruyucu maske ve eldiven gibi atıkların biriktirilmesi için özel atık kutuları da yerleştirildi. Kişisel koruyucu ekipmanların bertarafı için temin edilerek, üniversitedeki bütün binaların giriş ve çıkışlarına yerleştirilen özel atık kutuları üzerinde, sadece maske, eldiven gibi atıkların biriktirileceğini gösteren yazı ve görsellere yer verilerek, üniversitenin yerleşkelerinde oluşan tek kullanımlık koruyucu malzeme atıklarının diğer atıklardan ayrı biriktirilmesi ve gerekli hijyenin sağlanmasına yönelik önemli tedbirler alındı.

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