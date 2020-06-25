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Bayburt Valiliğinden vatandaşlara ücretsiz maske

BAYBURT HABERLERİ  | 25.06.2020 08:57 | Son Güncelleme

Bayburt’ta valilik tarafından kent merkezinde kurulan stantta her gün vatandaşlara yaklaşık 1200 adet ücretsiz maske dağıtılıyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında Bayburt Valiliği’nce temin edilen koruyucu maskeler, şehir merkezinde belirli noktalara kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Bayburt Valiliğinden vatandaşlara ücretsiz maske

Bayburt’ta valilik tarafından kent merkezinde kurulan stantta her gün vatandaşlara yaklaşık 1200 adet ücretsiz maske dağıtılıyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Bayburt Valiliği’nce temin edilen koruyucu maskeler, şehir merkezinde belirli noktalara kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor. Dağıtım esnasında maskelerin doğru kullanımı, sosyal mesafe ve izolasyonun önemi ile virüsten korunma yolları hakkında bilgilendirilen vatandaşlar uygulamayı memnuniyetle karşıladı.
Koruyucu maskesini temin eden vatandaşlardan Murat Aydın, uygulamanın son derece güzel olduğunu belirtti. Aydın, “Maskelerin ücretsiz şekilde dağıtılması çok güzel ve örnek bir uygulama. Vatandaşlarımız sosyal mesafeye dikkat etsinler. Valiliğimize teşekkür ederiz.” dedi.
Ücretsiz maske dağıtımını gerçekleştiren valilik personeli, “Pandemi süreci boyunca Valimiz Cüneyt Epcim’in talimatıyla ücretsiz maske dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Günde 1000- 1200 adet maske dağıtıyoruz. İlimize gurbetten, büyükşehirlerden gelen vatandaşlar bu uygulamamızı çok güzel bularak başka illerde olmadığını söylüyorlar” ifadelerine yer verdi.

Bayburt Valiliğinden vatandaşlara ücretsiz maske

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