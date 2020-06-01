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Bayburt'ta 1 köy karantinaya alındı

BAYBURT HABERLERİ  | 01.06.2020 08:46 | Son Güncelleme

Bayburt'ta 1 köy karantinaya alındı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Akbulut köyünde bazı vatandaşların test sonucunun pozitif çıkması sonucu, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla köy giriş çıkışa kapatıldı.

Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 14 gün boyunca köyde karantina sürecinin devam edeceğini, istisnai durumlar dışında köyden çıkılmasına izin verilmeyeceğini, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami uygulanacağını bildirdi.

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