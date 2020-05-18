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Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı

BAYBURT HABERLERİ  | 18.05.2020 08:45 | Son Güncelleme

Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı.TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Bayburt’ta 2020 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,2 azalarak 20 konut oldu.

Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı

Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı.
TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; Bayburt’ta 2020 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,2 azalarak 20 konut oldu. Konut satışlarında, İstanbul 6 bin 113 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 4 bin 500 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 2 bin 533 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 20 konut ile Bayburt oldu.
2020 Nisan ayında Bayburt ili 20 konut satışı ile 79. sırada yer aldı.

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