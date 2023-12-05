YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

Bayburt’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

05.12.2023 11:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık programı renkli gösterilere sahne oldu.

Bayburt’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

Salon gösterileriyle başlayan program, yarışmalar ve Bamsı Beyrek Seyir Terası’ndaki etkinliklerle devam etti.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Özel Eğitim Uygulama Okulunun düzenlediği salon programı İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul ve kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın seslendirilmesinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Özel eğitim öğrencilerinin salon gösterileri, büyük beğeni toplarken Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çocuk gelişimi alanı öğrencileri de danslarıyla programa renk kattı. Salon programı sonrasında okul mutfağındaki kurabiye yapımı ve bahçedeki yarışmalarla öğrenciler doyasıya eğlendi.

Özel Eğitim Uygulama Okulunun düzenlediği programın ardından öğrenciler, Bamsı Beyrek Seyir Terası’nda ağırlandı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle Bayburt Belediyesi tarafından misafir edilen öğrenci ve öğretmenler, şehir manzarasını seyretti. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, özel eğitim öğrencileriyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çekildi.

Bayburt’ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şırnaklı hasta ambulans helikopter ile Şanlıurfa’ya getirildiŞırnaklı hasta ambulans helikopter ile Şanlıurfa’ya getirildi
Somali uyruklu üniversiteli genç ölü bulunduSomali uyruklu üniversiteli genç ölü bulundu
Şanlıurfa’da 3 kilo 900 gram skunk ele geçirildi: 1 gözaltıŞanlıurfa’da 3 kilo 900 gram skunk ele geçirildi: 1 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Bayburt

Bayburt Namaz Vakitleri 5 Aralık Salı

İmsak
05:49
Sabah
07:19
Öğle
12:14
İkindi
14:39
Akşam
17:00
Yatsı
18:25

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Salı

Hayat eczanesi
Demirozu
Hanecioğlu eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Bayburt ECZANELER
Bayburt ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Sosyal medyada viral olan cinsellik tüyosu

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Bez bebekten hamile olduğunu söyledi! Olay cinsiyet partisi...

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

Erkekleri terleten yeni akım! Eşini çağırıp öyle bir video izletti ki...

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

Camper, Crocs, Tommy Hilfiger... Ünlü moda markalarında indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.