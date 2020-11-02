YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt'ta 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Bayburt'ta 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

BAYBURT HABERLERİ  | 02.11.2020 01:10 | Son Güncelleme

Bayburt'ta 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Bayburt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Ahmet Mıcık (23) yönetimindeki 06 MEK 88 plakalı otomobil, Genç Osman Mahallesi'ndeki kavşakta, Sefa Baydemir (24) idaresindeki 69 AAD 974 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 69 AAC 625 plakalı araca çarptı.

Kazada, araç sürücüleri Mıcık ve Baydemir'in yanı sıra her 2 otomobilde bulunan Furkan Mezralı (20), Ahmet Karagöz (42), Zeynep Çoğan (33), Saliha Yılmaz (23) ile Rukiye Küçük (27) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı
Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Mardin'de trafik kazası: 1 ölü
Mardin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan kuş pazarı süresiz kapatıldı
Mersin'de Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan kuş pazarı süresiz kapatıldı
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır
İzmir Adliyesindeki duruşmalar, 15 gün ertelenebilecek
İzmir Adliyesindeki duruşmalar, 15 gün ertelenebilecek

Bayburt Namaz Vakitleri 2 Kasım Pazartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:43
Öğle
12:08
İkindi
14:56
Akşam
17:23
Yatsı
18:42

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 2 Kasım Pazartesi

Fatih Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bayburt Garnizon Komutanı Yiğit'ten Rektör Coşkun'a Ziyaret
Bayburt Garnizon Komutanı Yiğit'ten Rektör Coşkun'a Ziyaret
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.