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Bayburt’ta Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

22.01.2021 09:28 | Son Güncelleme:
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Bayburt’ta İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.Toplumda afet farkındalığın geliştirilmesi, afet risklerinin azaltılması ve önlem alınması konusunda davranış değişikliği oluşturulması maksadıyla 2021 yılı, İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildi.

Bayburt’ta İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Çalışmaları Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.
Toplumda afet farkındalığın geliştirilmesi, afet risklerinin azaltılması ve önlem alınması konusunda davranış değişikliği oluşturulması maksadıyla 2021 yılı, İçişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Afet Eğitim Yılı olarak ilan edildi. Afet Eğitim Yılı çalışmaları doğrultusunda ülke genelinde Afet Risk Azaltma Planı çalışmalarına başlandı. İller bazında hazırlıklarına başlanan planlara ek olarak çeşitli başlıklar altında düzenlenecek eğitimler ile Afet Eğitim Yılı’nda vatandaşların afetlere ilişkin farkındalığının artırılması sağlanacak. Bayburt’ta bu kapsamda İRAP Hazırlık çalışmalarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşan Vali Cüneyt Epcim, Türkiye’nin zaman zaman büyük afetlere maruz kaldığını söyledi. Tüm kurumların afetlere hazırlık noktasında yapması gerekenler olduğunun altını çizen Vali Epcim, bu çalışmaların dönem dönem gözden geçirildiğini kaydetti.
Afetlere hazırlık noktasında ciddi çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Vali Epcim, özellikle İçişleri Bakanlığı’nın konu üzerinde hassasiyetle durduğuna vurgu yaptı. Vali Epcim, bu doğrultuda hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)’ın bir başarı örneği olduğuna işaret ederek, bu yılın en önemli konusunun Afet Risk Azaltma Planı olduğuna değindi.
İRAP çalışmalarının afetlere hazırlık konusunda önemli olduğuna işaret eden Vali Epcim, “Bugünkü toplantımızın gündemini oluşturan başlık İl Afet Risk Azaltma Planı’nın hazırlık çalışmalarına başlanması. İlk defa riski nasıl azaltabiliriz bunun değerlendirmesi yapılacak. Evet, elimizde bir plan var fakat afet riskini nasıl azaltabiliriz bunun üzerinde çalışmamız gerekiyor. Bu plan hazırlanırken özellikle Mülki İdare Amirlerine büyük görev düşmekte. Belediye Başkanlarımıza büyük görevler düşmekte. Örneğin deprem hazırlığını yapmamız gerekiyor. Belediye ile TOKİ ile yapmamız, genel bütçe destekli fon kullanmamız lazım. Çok boyutlu bir iş bizi beklemekte. Şu anda bütün il ve ilçelerde buna ilişkin bir çalışma başladı. Bir tarafıyla biz de bu planı 2021 yılı içerisinde bütün kurumlarımızın katılımıyla yapacağız.” diye konuştu.
Vali Epcim, 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildiğine işaret ederek bu kapsamda Bayburt nüfusunun yüzde 70’ine afet eğitimi vermeyi hedeflediklerini bildirdi.
Çalışmaların kamu kurumlarının desteğiyle yürütüleceğini bildiren Vali Epcim, “Bu ve benzeri çalışmalarla Bayburt’umuzu ve ülkemizi afetlere hazırlıklı bir konuma getirmek istiyoruz. Sizlerin de bildiği gibi 2020 yılında büyük depremler atlattık. Fakat özellikle Elazığ ve İzmir depremi başta olmak üzere verilen reaksiyonlar oldukça profesyoneldi. Tüm dünyaya örnek bir kriz yönetimi, deprem sonrası afet yönetimi göstermiş olduk. Bunda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımızın çok büyük ve yoğun çalışması oldu. Bu hususta kurulan sistemin de başarısı olduğunu görmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerde bu sene İRAP’ı başarıyla bitireceğimizi ve Bayburt’ta vatandaşlarımızın yüzde 70’ini eğitim programlarına dahil etme hedefimize ulaşacağımızı ümit ediyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Vali Cüneyt Epcim’in konuşmasının ardından Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Adil Arslan katılımcıları İRAP çalışmaları ve çalışma takvimine ilişkin bilgilendirdi.
Toplantı katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.
Şair Zihni Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ile kamu kurumlarının temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri katıldı.

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