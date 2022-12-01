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Bayburt’ta aracı kara saplanan vatandaş mahsur kaldığı yaylada kurtarıldı

01.12.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt’ta aracı kara saplanan vatandaş mahsur kaldığı yaylada, İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Bayburt’ta aracı kara saplanan vatandaş mahsur kaldığı yaylada kurtarıldı

Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklı etkili oluyor. Aydıntepe ilçesine bağlı Kuşmer Yaylası’nda mahsur kalan bir kişi ekiplerce kurtarılarak ilçe merkezine getirildi.

Kuşmer Yaylası’ndan Trabzon’un Çaykara ilçesine gitmek için yayla yolunu kullanan Mehmet Ergen isimli vatandaş, Soğanlı Dağları’nın Kemer mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı. Mehmet Ergen’in durumu yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aracı kara saplanan vatandaşı mahsur kaldığı yerden kurtaran ekipler ilçeye getirdi. Soğuktan etkilenen ve donma tehlikesi yaşayan Ergen’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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