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Bayburt’ta bin liralık sosyal destek ödemelerinin ikinci etabına başlandı

BAYBURT HABERLERİ  | 21.04.2020 09:17 | Son Güncelleme

Ekonomik istikrar kalkanı paketi doğrultusunda bin liralık sosyal destek ödemelerinin ikinci fazına başlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kovid-19’la mücadele kapsamında alınan tedbirlerin etkilerini sınırlamak üzere hayata geçirilen ekonomik istikrar kalkanı paketi doğrultusunda ihtiyaç sahibi haneler için bin liralık ödemelerin ikinci fazına başlandı.Programın birinci fazında bin 522 hanenin yararlandığı destek ödemeleri ikinci fazda bin 539 haneye ulaştırılacak.

Ekonomik istikrar kalkanı paketi doğrultusunda bin liralık sosyal destek ödemelerinin ikinci fazına başlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kovid-19’la mücadele kapsamında alınan tedbirlerin etkilerini sınırlamak üzere hayata geçirilen ekonomik istikrar kalkanı paketi doğrultusunda ihtiyaç sahibi haneler için bin liralık ödemelerin ikinci fazına başlandı.
Programın birinci fazında bin 522 hanenin yararlandığı destek ödemeleri ikinci fazda bin 539 haneye ulaştırılacak. Ödemeler, sosyal izolasyonun korunması ve devam ettirilmesi maksadıyla Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından vatandaşlara evlerinde elden teslim edilecek.
Ekonomik istikrar kalkanı paketi ikinci faz sosyal destek ödemelerinin Bayburt genelinde bugün itibariyle tamamlanacağını bildiren Vali Cüneyt Epcim, toplamda 3 bin 61 vatandaşın paketten yararlandırılmış olacağını kaydetti.
Vali Epcim, 3. faz için başvuruların e- devlet üzerinden alınacağını ve yapılacak değerlendirmelerin ardından ödemelerin kişi bazlı değil; hane bazlı gerçekleştirileceğini söyledi. Çalışmanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre yürütüldüğünü bildiren Vali Epcim, “Belirlenen usul ve yöntemler çerçevesinde 3. Faz ödemelerine ilişkin aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bu başvurular tek başvuru olarak değerlendirilecek. Ödeme tarihleri Bakanlığımız tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak. Ümit ediyoruz ki; bu destekler yaşadığımız bu sürecin devlet ve millet bütünleşmesiyle en hafif şekilde atlatılmasına imkan tanıyacak. Bu vesileyle 2. faz ödemelerinin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını ve güzel günlerde kullanmalarını temenni ediyorum. ” açıklamasında bulundu.
Vali Epcim, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’nin hayata geçirilmesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili tüm kişi ve kurumlara da ilimiz adına şükranlarını sunduğunu kaydetti.

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