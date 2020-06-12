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Bayburt'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

BAYBURT HABERLERİ  | 12.06.2020 15:46 | Son Güncelleme

Bayburt'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı

Bayburt merkeze bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgının önlenmesi, halk sağlığının korunması amacıyla Koçbayır köyünde bugünden itibaren karantina uygulanmasına karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada da "İlimiz Merkez ilçesine bağlı Koçbayır köyünde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 12 Haziran 2020 Cuma gününden itibaren karantina uygulamasına geçilerek ikinci bir değerlendirmeye kadar köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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