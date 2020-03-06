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Bayburt’ta cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanıyor

BAYBURT HABERLERİ  | 06.03.2020 08:00 | Son Güncelleme

Kış mevsiminin sonuna gelinmesiyle birlikte güneşli günlerin yaşandığı Bayburt’ta, belediye ekipleri kent genelinde cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkama çalışması başlattı.Güneşli günlerin yaşandığı Bayburt’ta kış aylarında cadde ve sokaklarda biriken toz, toprak ve çamurlar belediye bünyesinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından tazyikli suyla yıkanıyor.

Kış mevsiminin sonuna gelinmesiyle birlikte güneşli günlerin yaşandığı Bayburt’ta, belediye ekipleri kent genelinde cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkama çalışması başlattı.
Güneşli günlerin yaşandığı Bayburt’ta kış aylarında cadde ve sokaklarda biriken toz, toprak ve çamurlar belediye bünyesinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından tazyikli suyla yıkanıyor. Yıkanan sokaklar tozdan arındırıldığı gibi, daha temiz ve hijyenik oluyor.
Vatandaşlara toz, çamur ve kirden uzak bir ortam sunmaya çalıştıklarını belirten temizlik ekipleri; "Şehrimizin temiz görünmesi bakımından yoğun çaba gösteriyoruz. Şehir genelinde ana arterler, cadde ve sokaklar sürekli tazyikli suyla yıkanarak pırıl pırıl hale getiriliyor. Bu yöndeki çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.
Öte yandan Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerde yol kenarlarında oluşan olumsuz görüntüleri ortandan kaldırıyor.

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