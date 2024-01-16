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Bayburt’ta çocukların kar eğlencesi

16.01.2024 09:35 | Son Güncelleme:
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Karın keyfini soğuk havaya aldırış etmeden kızak ve poşetlerle kayarak gönüllerince eğlenen çocuklar çıkarıyor.

Bayburt’ta çocukların kar eğlencesi

Bayburt’ta mahalle ve sokak aralarında buldukları poşetlerle, plastik şişelerle kayarak eğlenceli vakit geçiren çocuklar, gönüllerince eğlendiler. Sokakta buldukları köpeğe ’Duman’ ismini veren ve aileleri gözetiminde köpeği sahiplenen çocuklar hep birlikte soğuk havaya aldırış etmeden gönüllerince eğlenmeyi bildiler. Karda kayan çocuklara eşlik eden sadık dost Duman ise çocukların kucağında kızak keyfi yaptı. Evlerinin arkasında bulunan dik yolu kayarak kendilerince kayak pisti haline getiren çocukların eğlenceli halleri ise renkli görüntüler oluşturdu.

Annesinden izin alıp kaymaya geldiğini söyleyen çocuklardan Eren Biber, "Karın keyfini çıkarıyoruz. Biz kayıyoruz, köpeğimiz Duman’da geliyor, bize eşlik ediyor. Biz onu, o da bizi seviyor" dedi.

Duman’ın kendilerini yalnız bırakmadığını ifade eden ve sabahtan beri birlikte vakit geçirdiklerini belirten bir diğer çocuk Kübra Kır, “Karın tadını kızakla, poşetle kayarak çıkarıyoruz. Köpeğimiz Duman da bizimle kaymayı çok seviyor, bizi hiç yalnız bırakmıyor. Biz çok oyun oynamıyoruz, en çok kaymayı seviyoruz" diye konuştu.

Sabahın erken saatlerinde kaymaya çıkan çocuklar, öğlen saatlerine kadar kayan çocuklar sonrasında kartopu oynayıp, kardan adam yaptılar. Çocukların kar keyfi ise annelerinin eve çağırmasıyla son buldu.

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