Bayburt’ta Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyeti durdurulan hayvan pazarı açılıyor

Bayburt İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda korana virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında salgın riskini azaltmak amacıyla bir süre önce kapatılan hayvan pazarı alınan yeni kararla 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren yeniden açılacak.

Konuya ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, “Daha önce Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kapatılan hayvan pazarımız 12 Ocak 2021 Salı günü tekrar açılacaktır. Kıymetli hemşehrilerimiz lütfen hayvan pazarımızda maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim” denildi.

