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Bayburt'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

03.08.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt'ta inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Bayburt'ta çalıştığı inşaatın altıncı katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Genç Osman Mahallesi'nde yapımı devam eden bir bina inşaatında çalışan T.Y. (51), dengesini kaybederek altıncı kattan asansör boşluğuna düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan T.Y, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. T.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. T.Y’nin cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan Bayburt Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri de inşaat alanında incelemede bulundu.

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