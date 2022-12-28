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Bayburt’ta karla mücadele çalışması

28.12.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt Belediyesi ekipleri kentte karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için belediye ekipleri Bayburt genelinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Bayburt’ta karla mücadele çalışması

Araç ve yaya trafiğinin olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba sarf eden ekiplerin bir kısmı da şehrin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan kaldırımlar ile mahallelerdeki merdivenlerde kar küreme çalışması yapıyor.

Ayrıca sürücülerin kış mevsiminde korkulu rüyası haline gelen Kışla Çeşmesi rampasında kar ve buz etime sistemi sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmıyor.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, hava parçalı, zamanla çok bulutlu; Erzurum’un kuzey kesimleri ile Ardahan ve Bayburt çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği öngörülüyor.
Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 5 derece olarak kaydedilirken Kop Kayak Merkezinde kar kalınlığı 8 santimetre olarak ölçüldü.

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