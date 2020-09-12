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Bayburt’ta Kurt Üzümü bahçesinin kontrolü gerçekleştirildi

BAYBURT HABERLERİ  | 12.09.2020 14:37 | Son Güncelleme

Alternatif kazanç sağlanması kapsamında, girişimci Hasan Aydın’ın Bayburt’un Darıca köyünde 10 dekar alana tesis ettiği Goji Berry (Kurt Üzümü) bahçesinin kontrolü, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen eşliğinde Tarım Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştirildi.Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, “Goji Berry (Kurt Üzümü) kuvvetli bir antioksidan olduğu için Asya’da tıp alanında daha uzun yaşamaya katkısı olabileceği düşünüldüğü için nesillerce kullanılmıştır.

Bayburt’ta Kurt Üzümü bahçesinin kontrolü gerçekleştirildi

Alternatif kazanç sağlanması kapsamında, girişimci Hasan Aydın’ın Bayburt’un Darıca köyünde 10 dekar alana tesis ettiği Goji Berry (Kurt Üzümü) bahçesinin kontrolü, Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen eşliğinde Tarım Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştirildi.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, “Goji Berry (Kurt Üzümü) kuvvetli bir antioksidan olduğu için Asya’da tıp alanında daha uzun yaşamaya katkısı olabileceği düşünüldüğü için nesillerce kullanılmıştır. Kurt üzümü dünyadaki en yüksek antioksidanlı gıdalardan biridir. Kurt üzümü farklı toprak türlerine ve çeşitli sıcaklıklara kolay adapte olabilen dirençli çalı formunda bir bitkidir. Kısa ve uzun çeşitleri olan bu bitki üç metreye kadar büyüyebilir. Tam bir şifa kaynağı olan Goji Berry meyvesi doğru iklim bölgesinde yetiştirildiğinde çok karlı bir yatırım olacaktır.
İlimizde ilk defa denemesi yapılan Kurt Üzümü bahçesinin bölge çiftçisine örnek teşkil edeceği öngörülmektedir ayrıca toprak seçiciliği olmadığından ve bölgemiz iklim koşullarına adapte olan bir bitki olabilecek” diye konuştu.

Bayburt’ta Kurt Üzümü bahçesinin kontrolü gerçekleştirildi

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