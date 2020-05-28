YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt'ta namaz kılınacak camiler belirlendi

Bayburt'ta namaz kılınacak camiler belirlendi

BAYBURT HABERLERİ  | 28.05.2020 16:22 | Son Güncelleme

Bayburt'ta namaz kılınacak camiler belirlendi

Bayburt’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cemaatle cuma namazı kılınacak camiler belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların toplu olarak cuma namazı kılması için merkez, belde ve köylerdeki bazı camileri ve cami dışı yerlerde çalışma yapıldı.

Bahçelerinde cuma namazı kılınacak camiler ve cami dışı yerlerin isimleri şöyle:

"Mustafa Köseoğlu Cami Bahçesi, Hz. Ömer CamiBahçesi, Hz. Ebu Bekir Cami Bahçesi, Terminal Cami Bahçesi, Damat Ali Cami Bahçesi, Fidanlık Mescidi Bahçesi, Yeni Sanayi Cami Bahçesi, H. Ekrem Seyhan Cami Bahçesi, Esentepe Cami Bahçesi, Zülküf Bozkurt Cami Bahçesi, Toki Cami Bahçesi, Oruçkent Mescidi Bahçesi, Veysel Cami Bahçesi, Hilal Mescidi Bahçesi, Arpalı Beldesi Merkez Cami Bahçesi, Kapalı Pazar Yeri, Yeni Şehir Parkı, Sentetik Büyük Saha, Kaleardı Dede Paşa Parkı."

Cemaatle namaz kılmak isteyenlerin, alınan tedbirler kapsamında abdestlerini evlerinde almaları, seccadelerini yanlarında getirmeleri, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gerekiyor.

Öte yandan, Bayburt Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki ve mahallelerdeki camilerin avlularında ve namaz kılınacak park ve bahçelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
Bayburt Üniversitesi'nden tarihi başarı!Bayburt Üniversitesi'nden tarihi başarı!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

Malatya’da Covid-19 artmaya başladı

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

BBP’den CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e tepki

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Kars’ta cadde ve kaldırımlar işgal altında

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Sokağa çıkma kısıtlaması bitmesine rağmen kendisine ulaşılamayan adam evinde ölü bulundu

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Şehir Hastanesi çevresinde Büyükşehir seferberliği

Bayburt Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
02:55
Sabah
04:46
Öğle
12:21
İkindi
16:18
Akşam
19:46
Yatsı
21:29

Bayburt Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

Cemre Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Vali Ali Hamza Pehlivan Şehit Recep Eşiyok’un ailesi ve Gazi Selami Köksal’ı ziyaret etti

Vali Ali Hamza Pehlivan Şehit Recep Eşiyok’un ailesi ve Gazi Selami Köksal’ı ziyaret etti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.