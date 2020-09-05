YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bayburt
  4. Bayburt’ta sonbahar dönemi şap aşılamasına başlandı

Bayburt’ta sonbahar dönemi şap aşılamasına başlandı

BAYBURT HABERLERİ  | 05.09.2020 13:44 | Son Güncelleme

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri pandemi süreci olmasına rağmen sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası için sahaya inerek büyükbaş hayvanların aşılanmasına başlanıldı.Halk arasında ’dabak’ olarak bilinen şap hastalığı, hayvanlarda et ve süt veriminde büyük kayıplara, genç hayvanlarda ölüme, gebe hayvanlarda ise yavru atmaya neden olduğu gibi meydana getirdiği ekonomik kayıplarla ülke hayvancılığının önemli problemlerinden biri konumunda bulunuyor.Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, aşılamanın hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak, yetiştiricilerin aşıya olan ilgisi sayesinde son yıllarda il genelinde şap hastalığının kontrol altına alındığını söyledi.Müdür Ersen, ayrıca aşılama kampanyasının 01 Eylül 2020 ile 16 Kasım 2020 tarihleri arasında İl genelinde tüm büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanacağını sözlerine ekledi.

Bayburt’ta sonbahar dönemi şap aşılamasına başlandı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri pandemi süreci olmasına rağmen sonbahar dönemi şap aşılama kampanyası için sahaya inerek büyükbaş hayvanların aşılanmasına başlanıldı.
Halk arasında ’dabak’ olarak bilinen şap hastalığı, hayvanlarda et ve süt veriminde büyük kayıplara, genç hayvanlarda ölüme, gebe hayvanlarda ise yavru atmaya neden olduğu gibi meydana getirdiği ekonomik kayıplarla ülke hayvancılığının önemli problemlerinden biri konumunda bulunuyor.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, aşılamanın hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak, yetiştiricilerin aşıya olan ilgisi sayesinde son yıllarda il genelinde şap hastalığının kontrol altına alındığını söyledi.
Müdür Ersen, ayrıca aşılama kampanyasının 01 Eylül 2020 ile 16 Kasım 2020 tarihleri arasında İl genelinde tüm büyükbaş hayvanlar şap hastalığına karşı aşılanacağını sözlerine ekledi.

Bayburt’ta sonbahar dönemi şap aşılamasına başlandı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSosyal medyayı yine salladı!Sosyal medyayı yine salladı!
Bayburt Üniversitesi'nden tarihi başarı!Bayburt Üniversitesi'nden tarihi başarı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Bulduğu cep telefonunu sahibine ulaştırdı
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Edirne’de Vali Canalp korona denetimlerine sahada devam ediyor
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Karabük'te silahlı kavga: 1 yaralı
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs denetimleri
Milli takıma 3 sporcu daha
Milli takıma 3 sporcu daha
İş yerinde çıkan araç yangınını çalışanlar söndürdü
İş yerinde çıkan araç yangınını çalışanlar söndürdü

Bayburt Namaz Vakitleri 5 Eylül Cumartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:44
Öğle
12:23
İkindi
16:00
Akşam
18:52
Yatsı
20:14

Bayburt Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Cumartesi

Cemre Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Düğünlere korona denetimi
Düğünlere korona denetimi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bayburt Üniversitesi ‘Dijital Dönüşüm’de ilke imza attı
Bayburt Üniversitesi ‘Dijital Dönüşüm’de ilke imza attı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.