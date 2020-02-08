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Bayburt’ta tüm köy yolları ulaşıma kapandı

BAYBURT HABERLERİ  | 08.02.2020 11:48 | Son Güncelleme

Bayburt’ta yoğun kar yağışı nedeniyle bütün köy yolları ulaşıma kapandı.

Bayburt’ta yoğun kar yağışı nedeniyle bütün köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için tüm ekipleriyle seferber oldu.
Bayburt’ta gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği Bayburt’ta 185 köy yolunun tamamı kapandı. Bayburt İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürürken kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için 15 ekip çalışma yürütüyor.
Alınan bilgiye göre, ekipler öncelikle acil durum gerektiren yolların açılması için çaba sarf ediyor. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması durumunda gün içerisinde hemen hemen tüm köy yolları ulaşıma açılacağı belirtildi.

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