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Bayburt’ta ’Yaşlılar Haftası’ kutlandı

İHA İHA
20.03.2024 09:49
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’Yaşlılar Haftası’ nedeniyle öğretmenevinde iftar yemeği organize edildi, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan yaşlılar ve Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleriyle yemekte bir araya geldi.

Bayburt’ta ’Yaşlılar Haftası’ kutlandı

İftar öncesi konuklarla bir süre sohbet eden Vali Eldivan kısa bir konuşma gerçekleştirerek, “Bugün kıymetli büyüklerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duydum. Sabırları, sevgileri ve özverileriyle hayatımıza anlam katarlar. Bizleri yetiştiren ve topluma kazandıran kıymetli büyüklerimize hak ettikleri ilgi, saygı ve hürmeti gösteren bir kültür ve geleneğe mensubuz” dedi.

’Kuşaklar Arası Buluşmalar’ projesi dahilinde Çocuk Hakları İl Komitesi üyelerinden oluşan çocuklar da yaşlılarla bir araya getirildi.
Yemek sonrası yaşlıların Yaşlılar Haftasını kutlayan Vali Eldivan, katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Programa Vali Mustafa Eldivan, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse, Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve vatandaşlar katıldı.

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