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Bayburt’ta yulaf çeşit demonstrasyon ekimi yapıldı

BAYBURT HABERLERİ  | 07.04.2020 12:21 | Son Güncelleme

Bayburt’ta yulaf çeşit demonstrasyon ekimi yapıldı.Bayburt’ta yaklaşık 155 bin dekar alanda yulaf ekimi yapılmakta.

Bayburt’ta yulaf çeşit demonstrasyon ekimi yapıldı

Bayburt’ta yulaf çeşit demonstrasyon ekimi yapıldı.
Bayburt’ta yaklaşık 155 bin dekar alanda yulaf ekimi yapılmakta. Çoğunlukla yem bitkisi olarak değerlendirilen yulaf, Bayburt’ta ekilebilir tarım alanlarının önemli bir kısmını oluşturmakta. Çiftçi şartlarında daha verimli çeşitlerin yaygın olarak kullanılmasını sağlamak ve bölgenin iklim şartlarına uygun yeni çeşitlerin çiftçilerin hizmetine sunmak amacıyla, il müdürlüğü bünyesinde yürütülen demonstrasyon çalışmaları kapsamında, Arpalı beldesi çiftçilerinden Abdülhamit Kostik’in tarlasında 2020 bahar ekim sezonunda diriliş ve kırklar yulaf çeşitlerinin deneme ekimleri yapıldı.

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