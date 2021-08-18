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Bayburt'taki Orman Okulu telafi döneminde öğrencilere "nefes" oldu

18.08.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçinde yürüyüş parkuru, hayvan barınakları, ekim dikim gibi alanları bulunan, öğrencilere doğayla iç içe eğitim imkanı sağlayan Bayburt Orman Okulu, Milli Eğitim Bakanlığının "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor - İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu: - "Masal anlatımından okçuluk, dart, trafik ve emniyetimizin verdiği eğitimler ile yine Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğünce verilen çeşitli eğitimler burada çocuklarımıza katkı sunuyor"

BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta öğrencilerin doğa bilincini artırmak, yaşama ve gözleme dayalı öğrenimi desteklemek amacıyla bu yıl hayata geçirilen Orman Okulu, Milli Eğitim Bakanlığının "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında öğrencilere kapılarını açtı.

Valilik öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan proje kapsamında, Genç Osman Mahallesi Aslandağı mevkisindeki orman içerisinde atıl durumdaki 2 katlı bina, tadilat yapılarak bu yıl öğrencilerin kullanımına sunuldu.

Yüz yüze eğitim sürecinde haftanın belirli günlerinde öğretmenleri eşliğinde buraya gelen öğrenciler, ekolojik okur yazarlık, çevre bilgisi, küresel iklim değişikliği, yaşam ve sosyal beceri gibi konularda eğitim aldı.

Yürüyüş parkuru, hayvan barınakları, ekim dikim gibi alanların bulunduğu okul çevresinde, öğrencilere ayrıca serbest zaman etkinliği olarak okçuluk, dart ve tarım eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere ve etkinliklere ağırlık verilen "Telafide Ben de Varım" projesi kapsamında da faaliyetlerini sürdüren okulda öğrenciler, doğayla iç içe hem eğleniyor hem öğreniyor hem de eksik kalan eğitimlerini telafi imkanı buluyor.

- "Bu dönemde çocuklarımız için bir nefes alma alanı oldu"

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, AA muhabirine, telafi eğitimlerinin ağustosun sonuna kadar süreceğini söyledi.

Eğitimler kapsamında 427 faaliyet planlandığını belirten Karakaşoğlu, "Bu faaliyet alanlarımızdan en önemlisi Bayburt Orman Okulu. Çocuklarımız buraya gelerek telafi eğitimine katkıda bulunuyorlar. Masal anlatımından okçuluk, dart, trafik ve emniyetimizin verdiği eğitimler ile yine Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğünce verilen çeşitli eğitimler burada çocuklarımıza katkı sunuyor." dedi.

Karakaşoğlu, Orman Okulunun özelikle bu dönemde öğrenciler için nefes alma alanı olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimiz buraya severek, isteyerek geliyorlar. Çok eğleniyorlar. Hepsinin gözleri ışıl ışıl. Ders dışında farklı bir zaman geçiriyorlar ve aynı zamanda hayata dair birçok şeyi burada öğreniyorlar. Doğayla ilişkilerini geliştiriyorlar. Burada çeşitli hayvanlarımız var, onları besliyorlar. Buradaki çeşitli ağaçları tanıyorlar, görüyorlar. Günlük hayatlarında kullanabilecekleri birçok kazanımı burada elde ediyorlar."

Telafi eğitiminin yaz tatilinde çocukların kazanımlarını pekiştirmesinde çok önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Karakaşoğlu, Bayburt Orman Okulunun bu hizmeti vermeye devam edeceğini aktardı.

Öğrencilerden Bedirhan Burak Fazla ise Orman Okulunda güzel vakit geçirdiklerini belirterek, "Çuval yarışı yaptık, okçuluk eğitimi aldık. Polisler bize faydalı eğitimler verdi. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Çünkü 8. sınıf olduğum için sınav stresinden burada kurtulmuş olduk. Bize burada eğitim verenlere çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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