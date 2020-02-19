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Bayburt’tan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

BAYBURT HABERLERİ  | 19.02.2020 17:24 | Son Güncelleme

Bayburt Valiliği koordinasyonunda kamu personelleri ve muhtarların destekleri ile hazırlanan yardım kolileri Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere dualarla uğurlandı.Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için Bayburt’tan gönderilen iki yardım tırına, kamu personeli ile muhtarların katkılarıyla hazırlanan ve içerisinde gıda kolilerinin yer aldığı bir tır daha eklendi.

Bayburt Valiliği koordinasyonunda kamu personelleri ve muhtarların destekleri ile hazırlanan yardım kolileri Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere dualarla uğurlandı.
Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için Bayburt’tan gönderilen iki yardım tırına, kamu personeli ile muhtarların katkılarıyla hazırlanan ve içerisinde gıda kolilerinin yer aldığı bir tır daha eklendi. Dualar eşliğinde yola çıkarılan son yardım tırı ile birlikte bölgeye üç sevkiyat yapılmış oldu.
Vali Cüneyt Epcim, deprem bölgesine yapılan son sevkiyatla önceki yardımlara yenisini eklemenin gururunu yaşadıklarını belirtti. Bayburtlu vatandaşların ülkesini ve milletini seven, yardımsever ve aynı zamanda dayanışma kültürünün yüksek olduğunu kaydeden Vali Epcim, “Bu memleketin güzel insanları çok ciddi yardım faaliyetlerinde bulunuyor. Bir örneğini daha burada görmüş olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu yardım tırı Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile ilimizde görev yapan kamu personelinin katkılarıyla hazırlandı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz, İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz ve Valilik Özel Kalem Müdürlüğümüzün koordinesinde toparlanan bu yardımlar dolayısıyla kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Bayburt Üniversitesi, Rektöründen en alt kademedeki çalışanına kadar çok ciddi düzeyde katkı sağladı. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bu yardımın hayırlara vesile olmasını, sağ ve salimen Elazığ ve Malatya ulaşmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.
Yardım tırı İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından yapılan dua sonrası deprem bölgesine doğru yola çıktı.
Törene Vali Cüneyt Epcim’in yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Halit Benek ve Remzi Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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