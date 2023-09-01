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Bayburt’un Kızılelma projesinde çalışmalar süratle devam ediyor

01.09.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş şehrin önemli bir sorunu olan içme suyundaki kireç problemini çözecek İçme Suyu Sertlik Giderme Tesisi’nde incelemelerde bulundular.

Bayburt’un Kızılelma projesinde çalışmalar süratle devam ediyor

İnşası hızla süren tesisin son durumu ve çalışmaların gidişatı hakkında firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Pekmezci ve Milletvekili Ateş bir müddet daha incelemede bulunduktan sonra alandan ayrıldılar.

İncelemelerin ardından Bayburt Belediyesi’nin Bayburt’un Kızıl Elma Projesi olarak gördüğü yaklaşık 220 milyon lira maliyetli tesis hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci, “Bugün Milletvekilimiz Orhan Ateş ile birlikte şehrimizin önemli problemlerinden içme suyundaki kireç sorununa çözüm getirecek olan İçme Suyu Sertlik Giderme Tesisimizde incelemelerde bulunarak bilgi aldık. Tesisimiz tamamlandığında günlük 15 bin metreküp su arıtacak ve yüksek kalitedeki içme suyunu Bayburtlularla buluşturacak" ifadelerini kullandı.

"BAYBURT’UMUZUN KRONİKLEŞEN SORUNLARINDAN BİRİNİ DAHA ÇÖZMÜŞ OLACAĞIZ"

Bayburt’un kronikleşen problemlerinden birine daha neşter vurmanın yanında Bayburtlulara verdikleri bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Pekmezci, vatandaşlara tesis tamamlandığında evlerdeki musluklardan yüksek kalitede içme suyu akacağının ve artık çeşmelerden içme suyu taşımak zorunda kalmayacakları müjdesini verdi.

Göreve geldikleri günden bu yana projenin başlaması için çok çaba sarf ettiklerini belirten Pekmezci, “Şebeke suyumuz gayet temiz ve sağlıklı ancak vatandaşlarımızın bizlerden çokça talep ettikleri ve yılların problemi haline gelerek kronikleşen içme suyundaki kireç fazlalığı sorununun halledilmesiydi. Tesisimizin hizmete girmesiyle bu sorun tarihe karışacak ve vatandaşlarımız artık çeşmelerden içme suyu taşımak zorunda kalmayacaklar" diye konuştu.

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