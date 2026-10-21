Bayern Münih - Arsenal Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Bayern Münih ile Arsenal, 21 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Allianz Arena sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Bayern Münih ve Arsenal, birbirine zıt performanslarla bu maça çıkıyor. İki takımın da hedefi Avrupa'nın en prestijli kulvarında galibiyet almak.
Bayern Münih (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 8 gol atıp 3 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 17 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 14 puanla 1. sırada.
Arsenal (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 4 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 18 puanla 2. sırada.
Arsenal, son 2 maçında galip gelerek formunu iyileştirdi.
Bayern Münih, son dönemdeki maçlarında etkileyici bir form sergileyerek, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Arsenal ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile dikkat çekiyor, son iki maçını kazanarak formunu yükseltti.
Bayern Münih kadrosunda Michael Olise (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Tarek Buchmann (Sakat - Diz Sakatlığı), Jamal Musiala (Sakat - Kas Sakatlığı), Manuel Neuer (Şüpheli) ve Joshua Kimmich (İzinli - Kişisel) yer almıyor.
Arsenal kadrosunda William Saliba (Sakat - Sırtından Sakat), Christos Tzolis (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Piero Hincapie (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.
Bayern Münih kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Michael Olise, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Harry Kane. Arsenal kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Bukayo Saka, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Declan Rice.
Son 3 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Bayern Münih 1, Arsenal 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Bayern Münih 4, Arsenal 5 gol attı.