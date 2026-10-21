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Bayern Münih - Arsenal Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Bayern Münih, Arsenal ile 21 Ekim 2026'da Allianz Arena'da karşılaşacak. Her iki takım da güçlü bir performans sergiliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Bayern Münih - Arsenal Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Şampiyonlar Ligi
Bayern Münih
2 - 2
MS
Arsenal
Stadyum: Allianz Arena Yayın: tabii Spor Hakem: Davide Massa

Bayern Münih ile Arsenal, 21 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Allianz Arena sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bayern Münih ve Arsenal, birbirine zıt performanslarla bu maça çıkıyor. İki takımın da hedefi Avrupa'nın en prestijli kulvarında galibiyet almak.

Lig Durumu

Bayern Münih

1. Almanya Bundesliga Ligi
O
6
G
4
B
2
M
0
P
14
22
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+17
Averaj

Arsenal

2. İngiltere Premier Ligi
O
7
G
6
B
0
M
1
P
18
11
Attığı Gol
5
Yediği Gol
+6
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Bayern Münih 22 / 5
Arsenal 11 / 5

İç Saha / Deplasman Performansı

Bayern Münih İç saha
Oynanan Maç
3
G / B / M
3 / 0 / 0
Gol
18 – 2
Arsenal Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
3 / 0 / 1
Gol
4 – 3

Bayern Münih (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 8 gol atıp 3 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 17 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 14 puanla 1. sırada.

Arsenal (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 4 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 18 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Bayern Münih G B G G B

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Bayern Münih 6-1 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi G
  • 13.10.2026 Viking 3-3 Bayern Münih Şampiyonlar Ligi B
  • 10.10.2026 Augsburg 2-2 Bayern Münih Almanya Bundesliga Ligi B
  • 18.09.2026 Bayern Münih 7-0 Union Berlin Almanya Bundesliga Ligi G
  • 13.09.2026 Elversberg 1-2 Bayern Münih Almanya Bundesliga Ligi G
Arsenal G G M G G

tüm kulvarlar

  • 18.10.2026 Nottingham Forest 0-1 Arsenal İngiltere Premier Ligi G
  • 13.10.2026 Arsenal 3-0 Lille Şampiyonlar Ligi G
  • 10.10.2026 Arsenal 2-1 Leeds United İngiltere Premier Ligi G
  • 19.09.2026 Brighton & Hove Albion 3-0 Arsenal İngiltere Premier Ligi M
  • 15.09.2026 Ipswich Town 2-4 Arsenal İngiltere Lig Kupası G

Arsenal, son 2 maçında galip gelerek formunu iyileştirdi.

Maç öncesi değerlendirme

Bayern Münih, son dönemdeki maçlarında etkileyici bir form sergileyerek, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Arsenal ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile dikkat çekiyor, son iki maçını kazanarak formunu yükseltti.

Eksik Oyuncular

Bayern Münih

5 eksik
Michael Olise Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
Tarek Buchmann Sakat Diz Sakatlığı
Jamal Musiala Sakat Kas Sakatlığı
Manuel Neuer Şüpheli
Joshua Kimmich İzinli Kişisel

Arsenal

3 eksik
William Saliba Sakat Sırtından Sakat
Christos Tzolis Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Piero Hincapie Sakat Ayak Bileğinden Sakat

Bayern Münih kadrosunda Michael Olise (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Tarek Buchmann (Sakat - Diz Sakatlığı), Jamal Musiala (Sakat - Kas Sakatlığı), Manuel Neuer (Şüpheli) ve Joshua Kimmich (İzinli - Kişisel) yer almıyor.

Arsenal kadrosunda William Saliba (Sakat - Sırtından Sakat), Christos Tzolis (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Piero Hincapie (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Harry Kane Harry Kane Bayern Münih 4 Gol 5 Asist
Michael Olise Michael Olise Bayern Münih 5 Gol 2 Asist
Luis Diaz Luis Diaz Bayern Münih 4 Gol 1 Asist
Ismael Saibari Ismael Saibari Bayern Münih 2 Gol 2 Asist
Declan Rice Declan Rice Arsenal 0 Gol 4 Asist
Riccardo Calafiori Riccardo Calafiori Arsenal 1 Gol 2 Asist
Bukayo Saka Bukayo Saka Arsenal 3 Gol 0 Asist
Ben White Ben White Arsenal 0 Gol 2 Asist

Bayern Münih kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Michael Olise, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Harry Kane. Arsenal kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Bukayo Saka, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Declan Rice.

İkili Rekabet
1 Bayern Münih
1 Beraberlik
1 Arsenal
  • 26.11.2025 Arsenal 3-1 Bayern Münih Şampiyonlar Ligi
  • 17.04.2024 Bayern Münih 1-0 Arsenal Şampiyonlar Ligi
  • 09.04.2024 Arsenal 2-2 Bayern Münih Şampiyonlar Ligi

Son 3 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Bayern Münih 1, Arsenal 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Bayern Münih 4, Arsenal 5 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Bayern Münih - Arsenal maçı ne zaman?

21 Ekim 2026

Bayern Münih - Arsenal maçı saat kaçta?

22:00

Bayern Münih - Arsenal maçı hangi kanalda?

tabii Spor

Bayern Münih - Arsenal maçında hangi oyuncular eksik?

Michael Olise, Tarek Buchmann, Jamal Musiala, Manuel Neuer, Joshua Kimmich, William Saliba, Christos Tzolis, Piero Hincapie

Bayern Münih ve Arsenal'ın ligde kaç puanı var?

Bayern Münih 14 puan, Arsenal 18 puan.

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Anahtar Kelimeler:
arsenal bayern munich
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