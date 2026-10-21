Bayern Münih - Arsenal Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Bayern Münih 2 - 2 MS Arsenal

Bayern Münih ile Arsenal, 21 Ekim 2026 günü saat 22:00 itibarıyla Allianz Arena sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Bayern Münih ve Arsenal, birbirine zıt performanslarla bu maça çıkıyor. İki takımın da hedefi Avrupa'nın en prestijli kulvarında galibiyet almak.

Lig Durumu Bayern Münih 1. Almanya Bundesliga Ligi O 6 G 4 B 2 M 0 P 14 22 Attığı Gol 5 Yediği Gol +17 Averaj Arsenal 2. İngiltere Premier Ligi O 7 G 6 B 0 M 1 P 18 11 Attığı Gol 5 Yediği Gol +6 Averaj Gol Durumu (Toplam) Bayern Münih 22 / 5 Arsenal 11 / 5 İç Saha / Deplasman Performansı BM Bayern Münih İç saha Oynanan Maç 3 G / B / M 3 / 0 / 0 Gol 18 – 2 A Arsenal Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 3 / 0 / 1 Gol 4 – 3

Bayern Münih (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 8 gol atıp 3 gol yedi. (Almanya Bundesliga Ligi) son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alırken 17 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 14 puanla 1. sırada.

Arsenal (Şampiyonlar Ligi) son 2 maçta 2 galibiyet alırken 4 gol atıp 0 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 18 puanla 2. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Bayern Münih G B G G B tüm kulvarlar Bayern Münih 6-1 RB Leipzig Almanya Bundesliga Ligi G

Viking 3-3 Bayern Münih Şampiyonlar Ligi B

Augsburg 2-2 Bayern Münih Almanya Bundesliga Ligi B

Bayern Münih 7-0 Union Berlin Almanya Bundesliga Ligi G

Elversberg 1-2 Bayern Münih Almanya Bundesliga Ligi G Arsenal G G M G G tüm kulvarlar Nottingham Forest 0-1 Arsenal İngiltere Premier Ligi G

Arsenal 3-0 Lille Şampiyonlar Ligi G

Arsenal 2-1 Leeds United İngiltere Premier Ligi G

Brighton & Hove Albion 3-0 Arsenal İngiltere Premier Ligi M

Ipswich Town 2-4 Arsenal İngiltere Lig Kupası G

Arsenal, son 2 maçında galip gelerek formunu iyileştirdi.

Maç öncesi değerlendirme

Bayern Münih, son dönemdeki maçlarında etkileyici bir form sergileyerek, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Arsenal ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile dikkat çekiyor, son iki maçını kazanarak formunu yükseltti.

Eksik Oyuncular Bayern Münih 5 eksik Michael Olise Tarek Buchmann Jamal Musiala Manuel Neuer Joshua Kimmich Arsenal 3 eksik William Saliba Christos Tzolis Piero Hincapie

Bayern Münih kadrosunda Michael Olise (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Tarek Buchmann (Sakat - Diz Sakatlığı), Jamal Musiala (Sakat - Kas Sakatlığı), Manuel Neuer (Şüpheli) ve Joshua Kimmich (İzinli - Kişisel) yer almıyor.

Arsenal kadrosunda William Saliba (Sakat - Sırtından Sakat), Christos Tzolis (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Piero Hincapie (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Harry Kane Bayern Münih 4 Gol 5 Asist Michael Olise Bayern Münih 5 Gol 2 Asist Luis Diaz Bayern Münih 4 Gol 1 Asist Ismael Saibari Bayern Münih 2 Gol 2 Asist Declan Rice Arsenal 0 Gol 4 Asist Riccardo Calafiori Arsenal 1 Gol 2 Asist Bukayo Saka Arsenal 3 Gol 0 Asist Ben White Arsenal 0 Gol 2 Asist

Bayern Münih kadrosunda en çok gol atan oyuncu 5 golle Michael Olise, en çok asist yapan oyuncu 5 asistle Harry Kane. Arsenal kadrosunda en çok gol atan oyuncu 3 golle Bukayo Saka, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Declan Rice.

İkili Rekabet 1 Bayern Münih 1 Beraberlik 1 Arsenal Arsenal 3-1 Bayern Münih Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih 1-0 Arsenal Şampiyonlar Ligi

Arsenal 2-2 Bayern Münih Şampiyonlar Ligi

Son 3 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Bayern Münih 1, Arsenal 1 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Bayern Münih 4, Arsenal 5 gol attı.

Canlı anlatım