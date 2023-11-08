BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11'ler

Bayern Münih Galatasaray maçı canlı yayın olarak yayınlanacak. Sarı-kırmızılı temsilcimiz Rams Park'ta oynanan ilk karşılaşmadan 3-1 yenilgiyle dönmüştü. Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri bu maça puan veya puanlar için çıkacak. Karşılaşma için geri sayım devam ederken Bayern Münih Galatasaray maçı canlı izleme ekranı arama motorlarında araştırılıyor. İşte, Bayern Münih Galatasaray maçının canlı yayın bilgisi, saati ve muhtemel 11'leri...

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bayern Münih Galatasaray maçı bugün (8 Kasım 2023 Çarşamba) saat 23:00'de oynanacak.

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Bayern Münih Galatasaray maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih'in muhtemel 11'i: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Sane, Musiala, Coman, Kane.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Sanchez, Abdülkerim, Kaan, Torreia, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

İLK MAÇ 3-1 BİTMİŞTİ!

Galatasaray Rams Park'ta oynanan ilk karşılaşmada 1-0 geriye düşmüş fakat Icardi'nin panenka penaltı golü ile eşitliği sağlamıştı.

Maçın 1-1 olmasının ardından taraftar desteğini arkasına alan Galatasaray 73'te Harry Kane'nin attığı gole kadar rakibi karşısında yoğun bir baskı oluşturmayı başarmıştı.

İkinci golün ardından dağılan motivasyon nedeniyle temsilcimiz kalesinde 3'üncü golü görmüştü.

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