Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer kimdir, kaç yaşında? Cilt kanseri olan Manuel Neuer son durumu nasıl? 3 kez ameliyat geçirdi!

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'den 'kanser' itirafı geldi. Yıldız file bekçisinin açıklaması ülkesinde şaşkınlıkla karşılandı. Omzundan sakatlandığı için takımının son 7 maçında oynamayan ve Bayern Münih'in Inter'i konuk ettiği karşılaşmada takımını yalnız bırakmak durumunda kalan deneyimli kaleci geçtiğimiz gün antrenmanlarda yer almaya başladı. Cilt kanseriyle mücadele ettiğini belirten Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer kimdir?

MANUEL NEUER KİMDİR?

Manuel Neuer 27 Mart 1986 tarihinde Almanya, Gelsenkirchen'de dünyaya geldi.

Manuel Neuer Bayern Münih'te kalecidir.

Manuel Neuer'in altyapı kariyeri:

1991-2004 Schalke 04

Manuel Neuer'in profesyonel kariyeri:

2004-2008 Schalke 04

2005-2011 Schalke 04

2011- Bayern Münih

Manuel Neuer'in Milli takım kariyeri:

2004 Almanya U-18

2004-2005 Almanya U-19

2005-2006 Almanya U-20

2006-2009 Almanya U-21

2009- Almanya

CİLT KANSERİNE YAKALANAN BAYERN MÜNİH KALECİSİ MANUEL NEURER'İN SON DURUMU NASIL?

3 kez ameliyat geçirdiğini söyleyen Neuer, "Cilt kanserinden dolayı yüzümden üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım. Artık güneşe çıkamıyorum" dedi.

Alman kaleci ayrıca, "Güneşten korunmam söz konusu. Buna taviz vermemem gerektiği söylendi. Ama sürekli antrenman yapıyorum ve boş zamanımı doğada geçirmeyi seviyorum." açıklamasını yaptı. Bu olay sonrasında Almanya Ligi'nde gündüz oynanacak maçlarda Manuel Neuer'in forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.

