SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer kimdir, kaç yaşında? Cilt kanseri olan Manuel Neuer son durumu nasıl? 3 kez ameliyat geçirdi!

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer kimdir, kaç yaşında? Cilt kanseri olan Manuel Neuer son durumu nasıl? 3 kez ameliyat geçirdi!

02.11.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer dikkat çeken bir itirafta bulundu. Bir süredir cilt kanseriyle mücadele ettiğini belirten yıldız futbolcu bu sebeple tam 3 kez ameliyat geçirdiğini belirtti. Omzundan sakatlanan ve Bayrn Münih'in son maçlarında oynamayan başarılı file bekçisi, bu açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer kimdir, kaç yaşında? Cilt kanseri olan Manuel Neuer son durumu nasıl?

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer kimdir, kaç yaşında? Cilt kanseri olan Manuel Neuer son durumu nasıl? 3 kez ameliyat geçirdi!

Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'den 'kanser' itirafı geldi. Yıldız file bekçisinin açıklaması ülkesinde şaşkınlıkla karşılandı. Omzundan sakatlandığı için takımının son 7 maçında oynamayan ve Bayern Münih'in Inter'i konuk ettiği karşılaşmada takımını yalnız bırakmak durumunda kalan deneyimli kaleci geçtiğimiz gün antrenmanlarda yer almaya başladı. Cilt kanseriyle mücadele ettiğini belirten Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer kimdir?

MANUEL NEUER KİMDİR?

Manuel Neuer 27 Mart 1986 tarihinde Almanya, Gelsenkirchen'de dünyaya geldi.

Manuel Neuer Bayern Münih'te kalecidir.

Manuel Neuer'in altyapı kariyeri:

1991-2004 Schalke 04

Manuel Neuer'in profesyonel kariyeri:

2004-2008 Schalke 04
2005-2011 Schalke 04
2011- Bayern Münih

Manuel Neuer'in Milli takım kariyeri:

2004 Almanya U-18
2004-2005 Almanya U-19
2005-2006 Almanya U-20
2006-2009 Almanya U-21
2009- Almanya

CİLT KANSERİNE YAKALANAN BAYERN MÜNİH KALECİSİ MANUEL NEURER'İN SON DURUMU NASIL?

3 kez ameliyat geçirdiğini söyleyen Neuer, "Cilt kanserinden dolayı yüzümden üç kez ameliyat olmak zorunda kaldım. Artık güneşe çıkamıyorum" dedi.

Alman kaleci ayrıca, "Güneşten korunmam söz konusu. Buna taviz vermemem gerektiği söylendi. Ama sürekli antrenman yapıyorum ve boş zamanımı doğada geçirmeyi seviyorum." açıklamasını yaptı. Bu olay sonrasında Almanya Ligi'nde gündüz oynanacak maçlarda Manuel Neuer'in forma giyip giyemeyeceği merak konusu oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'in eski şampiyonuna büyük tepki! "Bizi rezil ettiniz"Süper Lig'in eski şampiyonuna büyük tepki! "Bizi rezil ettiniz"
Galatasaray, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'de voleybol oynayan Metin Görgün, intihar etti!Galatasaray, Eczacıbaşı ve Fenerbahçe'de voleybol oynayan Metin Görgün, intihar etti!
Süper Lig'in eski şampiyonuna büyük tepki! "Bizi rezil ettiniz"Süper Lig'in eski şampiyonuna büyük tepki! "Bizi rezil ettiniz"
Anahtar Kelimeler:
cilt kanseri kanser manuel neuer atan son maçlar maçın

En Çok Okunan Haberler

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

Z kuşağı anketinde çok konuşulacak sonuçlar var! Açık ara önde...

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

SGK’dan flaş 'maaş' hamlesi! Mesaj gidecek...

Galatasaray'dan maç tekrarı için TFF'ye başvuru!

Galatasaray'dan maç tekrarı için TFF'ye başvuru!

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri korkuttu...

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri korkuttu...

Fenerbahçe'de Serdar Dursun şoku! Yeni adresi taraftarı tedirgin etti...

Fenerbahçe'de Serdar Dursun şoku! Yeni adresi taraftarı tedirgin etti...

Marsilya taraftarı işi biraz abarttı! 12 bin kişiyle inanması zor gösteri...

Marsilya taraftarı işi biraz abarttı! 12 bin kişiyle inanması zor gösteri...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Egzama düşündüğünüz kadar kötü olmayabilir!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Aras Bulut İynemli’li Atatürk dizisinden duygu dolu görüntüler!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın kaçırmamanız gereken ürünleri!

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Hailey Bieber’la moda oldu! Geri dönüşü olmayan zararı var

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Odak noktanız sakinleşmek olmalı! Haftalık burç yorumları

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Flaş indirimleri sizin için derledik! Bu fırsatları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.