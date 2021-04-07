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Bayern Münih PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde erken final

07.04.2021 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi’nin iki devi Bayern Münih ve PSG çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geliyor. İkili rekabette Bayern Münih’in üstünlüğü bulunsa da PSG güçlü kadrosuyla bu zinciri kırmak istiyor. Peki, Bayern Münih PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde erken final

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı dün başladı. Salı günü 2 ve Çarşamba günü 2 olmak üzere 4 karşılaşma bu hafta futbol severleri ekran başına kilitleyecek. İki takım arasında oynanan son 4 maçta 3 kez Bayern Münih galip gelirken 1 karşılaşma da PSG’nin üstünlüğü ile sona ermişti.

BAYERN MÜNİH 7 MAÇIN 7'SİNİ DE KAZANDI

İki takımın bireysel performanslarına bakıldığında ise Bayern Münih’in son 7 maçında 7 galibiyet elde ettiği görülüyor. Konuk takım PSG ise son 5 maçında sadece 2 kez kazandı 2 kez de kaybetti.

Bayern Münih PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde erken final

BAYERN MÜNİH PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi 7 Nisan 2021 Çarşamba günü Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Müsabaka TSİ saat 22:00’de başlayacak. Kupadaki bugün oynanacak diğer karşılaşmalar ve saatleri ise şöyle:

Porto – Chelsea 7 Nisan 2021 Çarşamba saat 22:00 Bein Sports 3

BAYERN MÜNİH - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Sane, Moting, Müller

PSG: Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean

Bayern Münih PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde erken final

10. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Bayern, bu sezon Kupa 1'de hiç yenilmedi, PSG de son 5 karşılaşmasında mağlup olmadı. İki takım daha önce 9 kez karşı karşıya geldiler. Bunların 4'ünü Almanlar, 5'ini Fransızlar kazanırken, taraflar birbirlerinin kalelerini 12'şer kez havalandırdı. Bu final havasındaki eşleşmenin rövanşı ise 13 Nisan 2021 Salı günü oynanacak.

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