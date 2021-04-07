Bayern Münih PSG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde erken final

Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı dün başladı. Salı günü 2 ve Çarşamba günü 2 olmak üzere 4 karşılaşma bu hafta futbol severleri ekran başına kilitleyecek. İki takım arasında oynanan son 4 maçta 3 kez Bayern Münih galip gelirken 1 karşılaşma da PSG’nin üstünlüğü ile sona ermişti.

BAYERN MÜNİH 7 MAÇIN 7'SİNİ DE KAZANDI

İki takımın bireysel performanslarına bakıldığında ise Bayern Münih’in son 7 maçında 7 galibiyet elde ettiği görülüyor. Konuk takım PSG ise son 5 maçında sadece 2 kez kazandı 2 kez de kaybetti.

BAYERN MÜNİH PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi 7 Nisan 2021 Çarşamba günü Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Müsabaka TSİ saat 22:00’de başlayacak. Kupadaki bugün oynanacak diğer karşılaşmalar ve saatleri ise şöyle:

Porto – Chelsea 7 Nisan 2021 Çarşamba saat 22:00 Bein Sports 3

BAYERN MÜNİH - PARIS SAINT GERMAIN (PSG) MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Süle, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Sane, Moting, Müller

PSG: Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa, Gueye, Herrera, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean

10. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Bayern, bu sezon Kupa 1'de hiç yenilmedi, PSG de son 5 karşılaşmasında mağlup olmadı. İki takım daha önce 9 kez karşı karşıya geldiler. Bunların 4'ünü Almanlar, 5'ini Fransızlar kazanırken, taraflar birbirlerinin kalelerini 12'şer kez havalandırdı. Bu final havasındaki eşleşmenin rövanşı ise 13 Nisan 2021 Salı günü oynanacak.

