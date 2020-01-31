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Bayraklı Belediyesinde personele etkili iletişim semineri

İZMİR HABERLERİ  | 31.01.2020 12:23 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, vatandaşlarla sorunsuz iletişim sağlamak, problemleri dinleyerek bunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla, personele ’Etkili iletişim’ semineri düzenledi.Bayraklı Belediyesi Osmangazi Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminer, kişisel gelişim ve iletişim uzmanı Görkem Başaran tarafından verildi.

Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, vatandaşlarla sorunsuz iletişim sağlamak, problemleri dinleyerek bunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla, personele ’Etkili iletişim’ semineri düzenledi.
Bayraklı Belediyesi Osmangazi Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminer, kişisel gelişim ve iletişim uzmanı Görkem Başaran tarafından verildi. Eğitimde pozitif iletişim, ikna süreçleri, gizli ikna teknikleri gibi iletişim yöntemlerini en ince ayrıntılarıyla anlatan Başaran, “İkna ve iletişim en güçlü tekniklerden biri. Doğru kullanıldığında birçok kapıyı açabilirsiniz. Size hizmet almak ya da sorunlarını dile getirmek için gelen vatandaşları dikkatlice dinleyin. Onlara karşı en ufak olumlu, olumsuz davranışın size yansıması olacaktır. Bu bilinçle hareket etmelisiniz" diye belirtti. Başaran ayrıca, kişilerarası iletişimde yapılan yanlışları, beden dilinin etkilerini ve ikna etmek için diyaloğun nasıl başlatılacağına ilişkin bilgiler aktardı. Seminer sonunda Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Tülay Şaroğlu, eğitim için kişisel gelişim ve iletişim uzmanı Görkem Başaran’a teşekkür ederek, çiçek takdim etti.

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