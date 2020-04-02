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Bayraklı’da 3 koldan dezenfeksiyon

İZMİR HABERLERİ  | 02.04.2020 17:28 | Son Güncelleme

İzmir’de Bayraklı Belediyesi ekipleri, oluşturduğu 51 kişilik ekiple, ilçedeki tüm sokakları, parkları, durakları, iş yerlerini ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyor.

İzmir’de Bayraklı Belediyesi ekipleri, oluşturduğu 51 kişilik ekiple, ilçedeki tüm sokakları, parkları, durakları, iş yerlerini ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyor. 7 müdürlüğe bağlı personelin görev aldığı ekip, her gün Bayraklı’nın 3 ayrı bölgesinde çalışmalarını yürütüyor.
Korona virüsü salgını nedeniyle, ilk günden itibaren aldığı önlemleri hızla hayata geçiren Bayraklı Belediyesi, kurduğu dezenfeksiyon ekibiyle her gün kentin farklı noktalarına ulaşıyor. Dezenfeksiyon çalışmalarını; temizlik, fen işleri, park bahçeler, destek hizmetler, kültür, spor işleri ve kütüphane müdürlüklerinden personelin yer aldığı 51 kişilik ekip yürütüyor.
Kenti 3 bölgeye ayıran ekipler; 5 tanker, 4 pikap üstü dezenfekte makinesi, 29 tulumbalı dezenfeksiyon cihazı ile çalışıyor. Çalışmalar kapsamında seyreltilmiş olarak toplam 200 bin litre dezenfektan dış mekanlarda, 20 bin litre dezenfektan da iç mekanlarda kullanılıyor. Ekipler, program dahilinde ilçedeki tüm cadde ve sokakları, parkları, kamu kuruluşlarını, durakları, sağlık kuruluşlarını, eczaneleri, gıda satışı yapan iş yerlerini, toplu taşıma araçlarını, taksileri, asansörleri, çöp kutularını, rögarları dezenfekte ediyor.
Belediye olarak kaynaklarının büyük bir bölümünü salgınla mücadeleye yönlendirdiklerini dile getiren Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Bu süreçte olağanüstü önlemler aldık ve tüm personelimizi de ihtiyaç duyulan alanlarda görevlendirdik. Amacımız, Bayraklı halkının sağlığını koruyup, ihtiyaçlarına en kısa sürede cevap vermek. Bu zorlu günleri hep birlikte, omuz omuza aşacağımıza inanıyorum" dedi.

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Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Baltacı Eczanesi
Balcova
Yeni Barış Eczanesi
Balcova
Pınar Eczanesi
Bayindir
Menekşe Eczanesi
Bayrakli
Türkekul Eczanesi
Bayrakli
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