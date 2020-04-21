Bayraklı’da ‘kriz belediyeciliği’

Bayraklı Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs salgınıyla daha etkin mücadele etmek için hazırlanan kriz belediyeciliği uygulaması ile ilgili yönergeyi tamamlayarak yürürlüğe koydu.

Herhangi bir kriz anında ortaya çıkan ekonomik, sosyal ve sağlığa ilişkin sorunlara anında çözüm bulmak amacıyla, Türkiye’de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından uygulamaya konulan ’kriz belediyeciliği’, Bayraklı Belediyesinde de uygulanmaya başlandı. Hazırlanan yönergeyle; krize sebep olan olayın önlenmesi, azaltılması, hizmet ve faaliyetlerde devletin ilgili birimleriyle koordineli çalışılması, kriz sonrası için de gerekli tüm tedbirlerin alınması amaçlanıyor.

Kriz üst kurulu karar alacak

Belediyenin hızlı karar alması, krizin en az zararla atlatılması, devletin ilgili birimleriyle koordinasyon ve iş birliğinin daha etkin sağlanması hedefleriyle hayata geçen uygulama kapsamında sağlık, sosyal, lojistik gibi alanlar başta olmak üzere krize karşı her türlü tedbirin ilgili birimlerce alınması amaçlanıyor. Yönergeye göre; salgın hastalık, yangın, büyük ölçekteki kazalar, sabotaj, kimyasal ve radyoaktif sızıntılar ile deprem, sel, toprak kayması, kaya düşmesi gibi doğal afetler kriz durumu olarak kabul edilecek. Bayraklı Belediyesi, bağlı kuruluşları ve tüm iştirak şirketleri bu kriz dönemlerinde yönerge hükümlerine göre faaliyet gösterecek. Karar almaya yetkili 10 kişilik ’Kriz Yönetim Üst Kurulu’nda belediye başkanı, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının ve sendikaların temsilcileri yer alacak.