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Bayraklı’da kurban satış yerlerine ücretsiz servis

İZMİR HABERLERİ  | 17.07.2020 10:10 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Bayraklı’da kurban satış yerlerine ücretsiz servis

Bayraklı Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını tamamladı. Salgın dolayısıyla Doğançay’daki kurban kesim ve satış yerinde her türlü önlemi alan belediye, vatandaşların bölgeye rahat ulaşabilmesi için ücretsiz servis hizmeti veriyor.
Kurban Bayramı dolayısıyla çalışmalarını hızlandıran Bayraklı Belediyesi ekipleri, vatandaşların Doğançay’daki kurban kesim ve satış yerine rahat ulaşması için ücretsiz servis hizmeti veriyor. Her gün 11.00-17.00 arası, saat başlarında Sevgiyolu heykelden hareket eden servisler vatandaşları ücretsiz taşıyor. İlk servis saat 11.00’de Bayraklı Sevgi Yolu heykel önünden hareket ediyor. Son servis ise 17.00’de Doğançay Kurban Satış Yerinden kalkıyor. Bayramın ilk günü sona erecek uygulamada, servis güzergahları ise şu şekilde: Bayraklı Sevgiyolu heykel, Alpaslan Mahallesi, 75. Yıl Mahallesi, Cengizhan Mahallesi, Nafiz Gürman Mahallesi Su Deposu, Doğançay Kurban Satış Yeri.
Öte yandan, salgın nedeniyle gerekli önlemleri alan belediye ekipleri, satış alanına girerken maske dağıtıp, ateş ölçüyor. Ayrıca Bayraklı Belediyesi Fen İşleri, Zabıta, Veteriner, Temizlik İşleri müdürlüklerinden oluşan ekipler de alanda görev yapıyor.

Bayraklı’da kurban satış yerlerine ücretsiz servis

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