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Bayraklı’da sosyal mesafe ve maske denetimi

İZMİR HABERLERİ  | 20.08.2020 13:11 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı Kaymakamı Süha Karaboran ve Bayraklı Emniyet Müdürü Tolga Özel ile birlikte Sevgi Yolu’nda sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı Kaymakamı Süha Karaboran ve Bayraklı Emniyet Müdürü Tolga Özel ile birlikte Sevgi Yolu’nda sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. İlgili tüm birimlerin katıldığı uygulamada, esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Başkan Sandal, "Hepimizin sağlığı için kurallara lütfen gereken özeni gösterelim ve mesafemizi koruyup maskemizi takalım" dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Covid-19 salgınına karşı halkın bilinçlenmesini sağlamak amacıyla Bayraklı Sevgi Yolu’nda denetim gerçekleştirildi. Bayraklı Kaymakamı Süha Karaboran ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürü Tolga Özel ile birlikte esnafa ve çarşıdaki vatandaşlara uyarılarda bulunan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, herkesi kurallara uymaya davet etti. Vatandaşlardan, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermelerini isteyen Başkan Sandal, "Unutmayalım; birimizin sağlığı, hepimizin sağlığı demek" diye konuştu.

"’Bana bir şey olmaz’ demeyin"
Bayraklı Kaymakamı Karaboran ise, "Toplum sağlığı için lütfen sıfır taviz gösterelim. Maskesiz vatandaşlarımızı uyaralım. Tüm iş yerlerimizde, toplu kullanım alanlarında mesafemizi koruyalım, maskemizi de takmayı ihmal etmeyelim. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı tüm tedbirleri sabırla uygulamamız lazım. Uyarıları dikkate almamız lazım. ’Bana bir şey olmaz’ demeyin. Bana bir şey olmazsa, karşımızdakine de bir şey olmaz diye düşünelim ve lütfen kurallara uyalım" dedi.

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