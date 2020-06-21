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Bayraklı’da spor aktiviteleri başladı

İZMİR HABERLERİ  | 21.06.2020 12:15 | Son Güncelleme

Bayraklı Belediyesi, korona virüs salgınının etkisinin azalmasıyla başlayan yeni normalleşme sürecinde, spor etkinliklerini açık alanlara taşıdı.

Bayraklı Belediyesi, korona virüs salgınının etkisinin azalmasıyla başlayan yeni normalleşme sürecinde, spor etkinliklerini açık alanlara taşıdı. Hafta içi her gün belirli saatlerde 9 noktada gerçekleşen aktivitelerde, 7’den 70’e sporseverler bir araya geliyor.
Korona virüs salgını sürecinin büyük bölümünü evde geçirmek zorunda olan vatandaşlar, güne Bayraklı Belediyesi eğitmenleri tarafından verilen sabah sporuyla başlıyor. Hafta içi her gün 8 mahalledeki 9 parkta düzenlenen etkinliklerde sporseverler hem güne zinde başlıyor hem de sağlıklı yaşamın kapılarını aralıyor. İsteyen sporseverler etkinliklere akşamları da katılabiliyor. Uzman eğitmen eşliğinde yaklaşık bir saat süren spor aktivitelerinde temel ısınma, jimnastik ve açma-germe hareketleri gösteriliyor. Ücretsiz gerçekleştirilen etkinliklere isteyen herkes katılabiliyor. Sosyal mesafe ve salgın tedbirleri alınarak gerçekleşen uygulamaya ilçe sakinleri de ilgi gösteriyor.

Bayraklı’da spor aktiviteleri programı
Pazartesi, çarşamba, cuma günleri saat 07.30-09.00/19.00-20.30 arası Mansuroğlu Mahallesi Öğretmenevi Parkı, Çiçek Mahallesi Şehit Ümit Boz Spor Tesisi, Bayraklı Sahil (Belediye hizmet binası karşısı) ve Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi (Belediye Osmangazi Hizmet Binası karşısındaki park) ile salı ve perşembe günleri saat 07.30-09.00/19.00-20.30 arası Manavkuyu Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Parkı, Cengizhan Mahallesi Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Parkı, Körfez Mahallesi Göksel Arsoy Parkı, Soğukkuyu Mahallesi Zeytinlik Alan Parkı, 75. Yıl Mahallesinde (Kültür Merkezi Karşısı) spor aktiviteleri gerçekleştiriliyor.

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